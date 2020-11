Người phụ nữ đang đứng bán hột gà nướng trên lề đường thì bị xe tải lao vào tông trúng làm tử vong tại chỗ.

Chiều 6/11, Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người phụ nữ tử vong.

Khoảng 15h50 cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 64C - 06.475 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy trên QL1, hướng Trung Lương - Mỹ Thuận.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến đoạn thuộc ngã 3 An Cư, giao với đường tỉnh 869 (ấp An Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè) thì tông vào xe máy do anh Trần Văn Út Lớn (43 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) điều khiển.

Chiếc xe tải tiếp tục lao vào xe bán hột gà nướng đậu bên lề đường, tông chết chị D.T.H. (41 tuổi, ng xã Hậu Thành).

Vụ tai nạn còn làm anh Lớn bị thương, các phương tiện hư hỏng. Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn.

