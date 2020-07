Theo Ban ATGT tỉnh Kon Tum, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác định có 5 người tử vong, 35 người khác bị thương trong vụ xe khách rơi xuống đèo Ngọc Vin.

Thông tin từ Ban ATGT tỉnh Kon Tum, đến trưa nay, cơ quan chức năng xác định có 5 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách rơi xuống đèo Ngọc Vin, đoạn thuộc xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy).

Hiện trường xe khách rơi xuống vực ở Kon Tum khiến 5 người chết, 35 người bị thương

Ngoài ra, còn có 35 người khác bị thương được đưa vào BV Đa khoa khu vực Ngọc Hồi cấp cứu. Trong số này, có 4 nạn nhân bị thương rất nặng đang được chuyển xuống BV Đa khoa tỉnh Kon Tum để cứu chữa.

Danh tính người tử vong và bị thương đang được cơ quan chức năng xác minh, cập nhật.

Một lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh Kon Tum cho biết, Ban ATGT tỉnh đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi các nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ đập kính, cắt xe đưa người bị thương ra ngoài

Bước đầu, Ban ATGT tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp tử vong; 2 triệu đồng/trường hợp bị thương.

Còn theo thông tin từ Ban ATGT quốc gia, ngay sau khi xảy ra tai nạn, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia đã yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại hiện trường nỗ lực cao nhất để đưa các nạn nhân còn kẹt trong xe ra bên ngoài; ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người; Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể lái xe, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Xe khách rơi xuống vực ở Kon Tum ở tốc độ 65km/h

Lực lượng cứu hộ nối thành hàng dài đưa nạn nhân bị nạn từ dưới vực sâu hơn 20m lên đường để cấp cứu

Ngoài ra, giao Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT quốc gia khẩn trương có mặt tại hiện trường, chuyển lời thăm hỏi động viên của Thủ tướng, Phó thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Bộ GTVT đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do TNGT. Phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an, Bộ GTVT, lãnh đạo tỉnh Kon Tum chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Báo cáo nhanh từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tốc độ xe khách BKS 36B-022.32 gặp tai nạn tại Kon Tum sáng nay lúc 3h38 tại xã Rờ Kơi là 65 km/h, trước đó 10 giây, tốc độ của xe là 59 km/h.

Như VietNamNet thông tin, 4h sáng nay, trên QL 14C, tại Km 23+850 QL14C, đoạn thuộc đèo Ngọc Vin (xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, Kon Tum) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Xe khách rơi xuống vực vỡ nát

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm loại 48 chỗ, mang BKS 36B-022.32 chạy tuyến Thanh Hóa – Kon Tum, khi đến Km 23+850 đã lao xuống vực sâu 20m khiến 5 người chết, 35 người bị thương.

Ngay khi xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã cắt xe, đưa các nạn nhân bị kẹt trong xe đi cấp cứu.

Theo tiên lượng, số nạn nhân tử vong có thể tăng cao.

Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

