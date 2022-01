Sáng nay (20/1), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Báo cáo Phó Thủ tướng, Tổng giám đốc Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) Vũ Thế Phiệt cho biết, đến nay hoạt động bay nội địa đã bắt đầu được khôi phục, đạt khoảng 50-60% so với thời kỳ trước dịch. Tổng lượng hành khách ước đạt 3,9 triệu hành khách, hàng hoá đạt 100 ngàn tấn.

Trong dịp Tết âm lịch, dự báo một số cảng hàng không có tần suất khai thác cao. Trong đó, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác bình quân 450 lượt chuyến/ ngày với lượng hành khách dự kiến 45.000 người. Cảng hàng không Nội Bài, dự kiến khai thác 300 lượt chuyến/ ngày với khoảng 35.000 hành khách. Các cảng hàng không còn lại dự kiến khai thác từ 550 -750 chuyến mỗi ngày.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài báo cáo Phó Thủ tướng về công tác đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp cao điểm Tết

Để đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong bối cảnh dịch bệnh, các hãng hàng không đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát an ninh an toàn cho hành khách. Tăng cường kiểm soát khu bay, phối hợp với các lực lượng để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại an toàn, thuận tiện.

Ông Phiệt nêu thực tế, trong quá trình triển khai hoạt động bay hiện nay, việc yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vắc xin đi cùng bố mẹ đang có những bất cập nhất định mong được Chính phủ có chỉ đạo tháo gỡ sớm.

“Các cháu đi cùng bố mẹ, trong khi bố mẹ tiêm đủ 2 liều vắc xin và xét nghiệm âm tính rồi, vậy có nên yêu cầu các cháu phải xét nghiệm nữa không, rất mong các cơ quan xem xét”, ông Phiệt nói.

Ngoài ra, Tổng giám đốc ACV cũng cho biết, hành khách bay trở lại đông, nhưng lại yêu cầu xét nghiệm tại sân bay, trong khi các sân bay thiết kế không có khu vực xét nghiệm do chưa có tiền lệ.

Các cảng hàng không đã cố gắng nhưng thực tế việc khách chờ xét nghiệm lại gây tắc nghẽn, nguy cơ trở thành khu vực nguồn lây dịch bệnh. Do vậy rất mong các cơ quan chỉ đạo tháo gỡ.

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng hàng không miền Bắc thông tin thêm, do hạn chế năng lực khai thác tại nhà ga trong quá trình phục vụ, khi lượng hành khách dồn về lớn cùng một lúc không tránh khỏi hiện tượng ùn tắc tại khu vực làm xét nghiệm và chờ kết quả.

Tăng tần suất bay quốc tế đưa người Việt về quê đón Tết

Tạo buổi kiểm tra Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh cho rằng, dù dịch bệnh Covid-19 đã từng bước được kiểm soát nhưng vẫn có diễn biến phức tạp, khó lường.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các cơ quan đơn vị, để đảm bảo an toàn phòng dịch, Bộ GTVT và các đơn vị trong ngành hàng không cần thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ GTVT khẩn trương làm việc với các nhà chức trách hàng không để thống nhất tăng tần suất các chuyến bay quốc tế, đáp ứng nhu cầu đồng bào Việt Nam về nước thăm thân và đón Tết Nguyên Đán 2022.

“Ngoài việc tăng tần suất các chuyến bay tại các nước đã thống nhất, Bộ GTVT phải tập trung vào các quốc gia có người Việt sinh sống và làm việc, học tập cao, đồng thời kiểm soát tốt dịch bệnh như Úc, Đức, Nga, Pháp, Anh”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

ACV, các hãng hàng không thực hiện và tuyên truyền hành khách thực hiện nghiêm các quy định về an ninh, an toàn phòng chống dịch Covid-19. Mọi bộ phận từ nhân viên, người lao động tại sân bay cho đến hành khách phải tuân thủ nguyên tắc 5K, niêm yết đầy đủ các thông tin về phòng, chống dịch bệnh tại nhà ga hành khách. Tất cả phải luôn đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay.

Ngoài ra các cơ quan đơn vị rà soát quy trình, kiểm tra các thiết bị tập trung nguồn lực nhân sự để phục vụ nhu cầu khai thác tăng cao trước, trong và sau Tết đảm bảo an toàn; giảm thiểu tình trạng chậm, huỷ chuyến, phối hợp với các cơ quan y tế tại các sân bay để thực hiện hiệu quả phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả khi phát sinh tình huống có người, hành khách nhiễm Covid-19 tại cảng hàng không.

Các lực lượng chức năng tại cảng hàng không đôn đốc, yêu cầu các đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, sân bay và hành khách thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, an ninh và phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận chuyển hàng không; xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về an toàn, an ninh và phòng chống dịch.

Vũ Điệp