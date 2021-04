Từ ngày 5/4, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ thí điểm bố trí làn đón khách cho taxi công nghệ ở ga Quốc tế.

Đại diện một hãng xe công nghệ cho biết vừa ký kết hợp đồng nhượng quyền khai thác với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TIA).

Từ ngày 5/4, TIA sẽ thí điểm bố trí làn B (từ cột số 7 đến cột 11) - Ga đến Quốc tế để làm chỗ đón khách cho hãng xe công nghệ này.

Sảnh B ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất được dự kiến sẽ làm nơi đón khách cho một hãng xe công nghệ

Như vậy, hành khách sử dụng ứng dụng gọi xe công nghệ sẽ không phải di chuyển lên tầng 3,4,5 của nhà giữ xe TCP ở ga quốc nội nữa. Thay vào đó, họ sẽ đi bộ từ ga quốc nội sang khu vực B của ga quốc tế để đón.

Đại diện hãng xe công nghệ cho biết việc được ký hợp đồng sẽ giúp hành khách không phải chen lấn, xếp hàng hay vất vả di chuyển khoảng cách đón xe quá xa. Đồng thời, việc này góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh an toàn sân bay.

Hồi giữa tháng 11/2020, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất triển khai phương án điều chỉnh, phân luồng trong khu vực đường nội bộ của sân bay Tân Sơn Nhất với 4 làn gồm A, B, C, D.

Việc áp dụng phương án phân làn giao thông mới đã gây xáo trộn cho hành khách và tài xế trong những ngày đầu.

Sân bay Tân Sơn Nhất mở thêm làn cho một hãng xe công nghệ ở tầng 1 Một hãng xe công nghệ vừa đạt thỏa thuận với sân bay Tân Sơn Nhất trong việc đấu thầu đón khách tại khu vực tầng trệt nhà xe TCP.

Tuấn Kiệt