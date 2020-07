Va chạm với xe container trên QL5, xe buýt lao sang chiều đường ngược lại và tông xuyên tường nhà ga Dụ Nghĩa.

Xe buýt đang lưu thông trên QL5 thì xảy ra va chạm với xe container. Lực tông mạnh khiến xe buýt bật sang làn ngược chiều, tiếp tục lao thẳng vào ga Dụ Nghĩa.

Xe buýt lao sang bên kia đường và chạy thẳng vào sân ga

Cụ thể, khoảng 6h sáng nay (20/7), trên QL5 đoạn chạy qua huyện An Dương, TP Hải Phòng, xe container BKS 15C-251.25 do anh Phạm Văn Thao (SN 1987), ở An Tràng, Quỳnh Phụ, Thái Bình điều khiển đâm vào xe buýt BKS 15B-033.87 do anh Trần Tiến Tuân (SN 1974, ở Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng) cầm lái.

Xe buýt bị đâm vào phía sau đã lao sang làn đường ngược chiều. Theo đà, xe buýt tiếp tục lao thẳng vào sân ga Du Nghĩa rồi đâm thủng 1 bức tường.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau vụ tai nạn anh Tuân lái xe buýt và anh Mạnh (phụ xe buýt) bị thương nhẹ. Tại hiện trường, xe buýt và xe container bị hư hỏng. Phía nhà ga Dụ Nghĩa bị thủng 4m tường nhà điều hành.

Lãnh đạo Công an huyện An Dương thông tin với PV VietNamNet, vụ tai nạn không thiệt hại nhiều về người. Giữa phương tiện và nhà ga đang tính toán thiệt hại để thỏa thuận dân sự.

Chiếc xe buýt đâm vào tường nhà điều hành ga Dụ Nghĩa

Khi xe buýt lao vào nhà ga rất may không có hành khách hay cán bộ nào ở gần.

Hoài Anh