Sau va chạm với xe máy khiến một người đàn ông tử vong, tài xế container ở Bình Dương không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương tối nay (30/3) đang phối hợp với Phòng CSGT - Công an tỉnh điều tra, truy tìm xe container cán chết một người đi xe máy rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: X.Đ

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, một người đàn ông chạy xe máy biển số tỉnh Tiền Giang trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng Đồng Nai đi Bình Dương.

Khi qua khỏi một giao lộ thuộc phường Tân Bình, TP Dĩ An thì va chạm với một xe container chạy cùng chiều. Sau va chạm, người đàn ông ngã ra đường rồi bị bánh xe container cán qua đầu tử vong tại chỗ.

Tuy vậy, tài xế xe container không dừng lại để giải quyết mà tiếp tục điều khiển xe chạy đi, một số người dân phát hiện đã đuổi theo yêu cầu tài xế quay lại hiện trường nhưng người này vẫn tiếp tục di chuyển.

Lực lượng chức năng sau đó đã khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra xác minh phương tiện và tài xế gây tai nạn.

Trước đó, vào chiều ngày 28/3, hai vợ chồng ở TP Dĩ An cũng bị xe đầu kéo tông tử vong rồi bỏ chạy, người dân phải truy đuổi gần 1km mới dừng được chiếc xe và yêu cầu tài xế xuống giải quyết.

Hai vợ chồng bị xe container cán chết thương tâm Hai vợ chồng ở Bình Dương đang chạy xe máy trên đường thì bị xe container tông trúng, cán qua người, tử vong thương tâm.

Xuân An