Tại 23 chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ thành phố, các tài xế quét QR code, khai báo y tế điện tử để vào thành phố.

XEM CLIP:

browser not support iframe.

Hệ thống quản lý di biến động công dân vùng dịch đã được Bộ Công an chính thức áp dụng trên toàn quốc, trong đó có triển khai tại 23 chốt kiểm soát dịch ở các cửa ngõ ra, vào Hà Nội.

Hệ thống này cho phép người dân khai báo trước thông tin cá nhân, thông tin y tế và xuất trình mã QR code thực hiện với đối chiếu, kiểm tra khi di chuyển qua các trạm kiểm soát, góp phần giảm việc ùn tắc tại các chốt cửa ngõ thành phố.

Đặc biệt, các nội dung thông tin khai báo y tế của công dân sẽ được đối sánh đảm bảo tính chính xác trên nền tảng khai thác dữ liệu từ Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kịp thời xác định, truy vết di biến động di chuyển của công dân dựa trên công tác quản lý về cơ sở dữ liệu cư trú.

Người dân thực hiện quét QR code tại chốt kiểm dịch Pháp Vân- Cầu Giẽ

Người dân khi đi qua chốt kiểm soát dịch chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh để tiến hành khai báo y tế, có thể quét mã QR code có sẵn tại trạm hoặc truy cập vào trang website suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để khai báo.

Chỉ mất khoảng 2 phút khai báo hoàn tất với mã QR code được cấp, lập tức cán bộ tại trạm kiểm soát tiến hành kiểm tra và cho phép lưu thông. Tất cả thông tin khai báo y tế đã được lưu và tiến hành xác thực trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tổng thời gian hoàn tất các thủ tục để đi qua chốt chưa đầy 5 phút.

Anh Hà Mạnh Hùng cho biết: “Việc khai báo đơn giản không có gì phức tạp, thông tin khai báo đầy đủ hơn so với việc khai báo bằng giấy trước đây, khi bản điện tử này có cả thông tin về thường trú, tạm trú, biết được địa điểm di chuyển”.

Tương tự, chị Phạm Thủy đang có lộ trình qua chốt kiểm soát dịch số 2 Hà Nội chia sẻ: “Việc quét QR code khi qua chốt như này rất thuận tiện, khi đến chốt chỉ cần khai báo y tế ngay trên xe ô tô, khi hoàn thành sẽ có 1 mã QR code cá nhân cho nhân viên y tế kiểm tra rất nhanh. Nếu khai báo trước ở nhà, khi đến trạm chốt chỉ cần chìa mã ra cho nhân viên y tế quét thì không đến 2 phút là xong”.

Tuy nhiên theo chị Phạm Thủy các chốt sử dụng mã QR code này cần nhiều hơn nữa vì trong lộ trình của chị từ Hà Nam vào Hà Nội thì mới chỉ thấy chốt kiểm soát dịch tại Trạm thu phí Pháp Vân- Cầu Giẽ áp dụng.

Do mới triển khai nên lực lượng chức năng vẫn phải hướng dẫn người dân thao tác.

Với hệ thống khai báo y tế của Bộ Công an, mỗi người dân sẽ có duy nhất 1 mã QR code. Với mã QR code này, người dân sử dụng khi đi qua các trạm kiểm soát trong 72h giờ, tính từ thời điểm khai báo mà không phải kê khai lại.

Người dân cũng có thể khai báo bằng giấy và được tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình lưu thông qua chốt.

Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP Hà Nội thông tin: “Tại giai đoạn mới áp dụng triển khai này, chúng tôi sẽ phối hợp với các trạm thu phí để dán các mã QR code ở các trạm thu phí cửa ngõ vào thành phố và in các tờ rơi hướng dẫn phát cho các tài xế thực hiện theo ngay tại nhà để giảm thời gian khai báo tại trạm”.

Sau khi thao tác thành công, cán bộ y tế sẽ quét QR code để kiểm tra lại.

Bộ Công an đã bổ sung thông tin thường trú, tạm trú, lưu trú của công dân trong hệ thống khai báo y tế nhằm quản lý được di biến động của công dân, thông qua cơ sở thông tin về cư trú do Bộ công an quản lý. Tất cả những thông tin này sẽ thông qua Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chuyển trực tiếp về tận công an xã, phường để quản lý và theo dõi.

Đại úy Trần Duy Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an cho biết, vì các thông tin sẽ thông qua Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên nơi đến của công dân sẽ thực hiện việc kiểm soát lưu trú, tạm trú, còn nơi thường trú của công dân sẽ thực hiện kiểm tra được di biến động cũng như tạm vắng của người dân trong thời gian dịch bệnh nên sẽ nắm được rất kỹ, tránh trường hợp kê khai không đúng sự thật.

Toàn bộ quy trình khai báo, kiểm tra chỉ mất khoảng 5 phút

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Công an phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 triển khai thực hiện hệ thống quản lý di biến động công dân vùng dịch và quản lý tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid-19 trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để áp dụng thành công Hệ thống này, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế đã thống nhất về việc chia sẻ dữ liệu dùng chung trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phục vụ công tác truy vết và quản lý tiêm phòng Covid-19.

Giãn cách xã hội, người sống ở Hà Nội có được về quê chăm người ốm? Nhiều bạn đọc hỏi về việc có được về quê ở ngoại thành Hà Nội hoặc ở tỉnh/thành khác để chăm người thân bị đau ốm.

Đình Hiếu