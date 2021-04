Nam tài xế cầm lái ô tô 7 chỗ tông 4 xe máy làm 2 người chết và 5 người bị thương ở Quảng Nam đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Chiều 12/4, đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự tài xế Châu Văn Ánh (SN 1975, trú xã Đại Minh, huyện Đại Lộc) để điều tra, làm rõ vụ tai nạn rất nghiêm trọng khiến 2 người chết, 5 người bị thương.

Theo đại tá Giới, tài xế Ánh đã xử dụng rượu bia trước khi điều khiển ô tô. Qua kiểm tra, tài xế Ánh có nồng độ cồn trong máu là 0,33 mg/1 lít khí thở.

Theo Công an huyện Đại Lộc, Ánh khai nhận chiều 9/4 có nhậu với bạn ở thị trấn Ái Nghĩa. Tàn cuộc, ông ta lái chiếc ô tô 7 chỗ chạy về nhà, khi đi qua xã Đại An thì gây tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện Công an huyện Đại Lộc vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trước đó, khoảng 18h40 tối 9/4, Châu ăn Ánh điều khiển ô tô 7 chỗ BKS 92A-183.25 chạy trên tuyến đường ĐH03 từ xã Đại An đi Đại Cường (huyện Đại Lộc).

Khi qua địa phận xã Đại An, ô tô đã tông vào 4 xe máy và va chạm với một xe tải chạy ngược chiều, rồi lao lên vỉa hè mới dừng lại.

Tại hiện trường, ô tô 7 chỗ lao lên vỉa hè và cuốn một xe máy vào gầm. Ngoài ra, 3 xe máy khác bị tông cũng nằm trên đường khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc.

Vụ tai nạn làm 2 người chết, 5 người bị thương

Hậu quả, 2 người chạy xe máy chết tại chỗ là bà Phạm Thị Bích Liên (SN 1972, trú thôn Phú Phước, xã Đại An) và chị Nguyễn Thị An (SN 1988, trú thôn Phú Mỹ, xã Đại An).

5 người đi xe máy bị thương gồm: anh Trương Văn Nhật (SN 1997, trú xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc), chị Nguyễn Thị Sương (SN 2000), ông Nguyễn Đi (SN 1961, cùng trú xã Đại Cường), anh Phan Văn Thạnh (SN 1983) và cháu Huỳnh Minh Nghĩa (5 tuổi, cùng trú xã Đại An).

Lê Bằng