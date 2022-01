Cả gia đình đang đi trên xe máy, bất ngờ va chạm với xe ô tô tải ở thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) khiến 4 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30’ ngày 12/1 tại Km3+ 500 đường Nghi Sơn - Bãi Trành thuộc địa phận tổ dân phố Liên Sơn, phường Hải Thượng, Nghi Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, ô tô tải BKS 36H - 013.34 do anh Lê Hữu An (trú tại phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn) điều khiển đâm vào xe máy BKS: 36U2 - 0531 do anh Nguyễn Trọng Thu (SN 1977) điều khiển.

Lúc này trên xe anh Thu đang chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1980), con gái là Nguyễn Thị Nga (SN 2012) và con trai là Nguyễn Trọng Nguyên (SN 2013) đều trú tại tổ dân phố Liên Sơn, Hải Thượng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Vụ tai nạn đã làm cả 4 người gia đình anh Thu tử vong (cháu Nguyên chết tại chỗ, anh Thu và chị Thảo, cháu Nga chết trên đường đi cấp cứu). Ô tô và xe máy bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý và khắc phục hậu quả vụ việc.

Trong đêm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh yêu cầu Ban ATGT tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh và thị xã Nghi Sơn khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc, bảo đảm tuyệt đối ATGT và phòng dịch Covid-19 trong quá trình khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng xác minh nồng độ cồn của lái xe tải và xe máy. Đồng thời, xác minh tình trạng quá tải và điều kiện an toàn kỹ thuật của ô tô và tổ chức giao thông tại hiện trường trước khi xảy ra vụ việc. Xác minh tình hình thực hiện các quy định về kinh doanh vận tải, trách nhiệm chủ xe ô tô, doanh nghiệp. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên tới gia đình nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Một số hình ảnh tai nạn tại hiện trường:

Ô tô tông xe máy khiến 4 người trong một gia đình tử vong

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Lê Dương