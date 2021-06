Nguyễn Văn Hậu, 24 tuổi, ở huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, nhậu say rồi lăn cục bêtông ra đường làm cô gái chạy xe máy tông trúng, chấn thương sọ não.

Ngày 30/6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Tiền Giang) phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo dựng lại hiện trường vụ “nam thanh niên lăn cục bêtông ra đường khiến cô gái chạy xe máy tông trúng làm chấn thương sọ não”.

Cảnh sát dựng lại hiện trường vụ việc

Khoảng 3h30 ngày 30/5, sau khi nhậu xong, Nguyễn Văn Hậu đi ra đường lăn một cục bêtông lớn ra giữa quốc lộ 50 (xã Tân Thuận Bình) rồi bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, chị N.T.H.M. (28 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo), chạy xe máy đến tông trúng cục bêtông nói trên nên ngã trượt dài trên đường, bất tỉnh.

Khối bêtông Hậu lăn ra đường gây hoạ cho cô gái

Chị M. được đưa đi cấp cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng bị chấn thương sọ não. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của người dân ghi lại được.

Quá trình điều tra, Công an đã mời Hậu lên làm việc. Bước đầu Hậu khai nhận do nhậu say nên không nhớ gì, khi đi trên đường thấy cục bê tông nên lăn ra đường chơi, không ngờ gây họa như vậy...

