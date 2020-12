Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã triệu tập tài xế gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường. Bước đầu xác định tài xế điều khiển ô tô có nồng độ cồn.

Tin từ Công an huyện Hương Khê chiều nay (6/12) cho biết, đơn vị này đã triệu tập tài xế Phạm Tuân (40 tuổi, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê) để lấy lời khai liên quan đến vụ tai nạn khiến 1 thanh niên tử vong trong đêm.



Bước đầu, tài xế Tuân khai nhận, khoảng 20h ngày 4/12, điều khiển ô tô bán tải màu xám BKS 38C-147.73 chở theo chị Kiều Thị Thùy D. (31 tuổi, trú tại xã Hương Trạch) đi theo đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng thị trấn Hương Khê đi về xã Hương Trạch.

Công an khám nghiệm chiếc xe gây tai nạn

Khi đi đến Km 831+958,1, ô tô này va chạm với xe máy biển kiểm soát 60Y5-3377 do anh Nguyễn Văn Quyền (22 tuổi, trú tại thôn Tân Phú, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê) điều khiển đi ngược chiều. Hậu quả làm anh Quyền bị thương nặng và tử vong sau đó.

Chiếc xe máy của nạn nhân hỏng nặng sau va chạm

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Tuân tiếp tục điều khiển ô tô chạy theo đường Hồ Chí Minh theo hướng đi xã Hương Trạch. Khi đến Km 833 thuộc xóm Nam Trà, xã Hương Trà, ô tô đâm vào cột mốc bên phải đường, sau đó lao lên húc đổ bờ rào bên đường rồi mới dừng lại.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế Tuân có sử dụng nồng độ cồn trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.



Theo Công an huyện Hương Khê, trong tối đó, khi lực lượng chức năng đến hiện trường nhưng không thấy người và phương tiện gây tai nạn nên các tổ công tác tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết, đồng thời truy vết nóng đối tượng và phương tiện gây tai nạn.



Ngay trong đêm, Công an huyện xác định được tài xế gây ra vụ tai nạn và tiến hành triệu tập lấy lời khai.



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hương khê điều tra, làm rõ.



Lê Minh