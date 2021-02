Sáng nay (11/2), Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc, kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT cho biết, thời gian vừa qua, lực lượng CSGT toàn quốc thường xuyên có mặt trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ, cao tốc và những điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Do đó, tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân đã không xảy ra.

Theo số liệu thống kê, so với năm ngoái, trong ngày nghỉ đầu tiên, tình hình tai nạn giao thông trên cả nước đã giảm 2 vụ, giảm 6 người chết, và giảm 1 người bị thương.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp xuống đường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết tại tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình

Thứ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ cho lực lượng CSGT

Trung tướng Trần Quốc Tỏ chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ CSGT trực tiếp làm nhiệm vụ trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình

Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng CSGT đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ yêu cầu thời gian tới, lực lượng CSGT cần tiếp tục chủ động các phương án bảo đảm ATGT trên các tuyến quốc lộ, cao tốc trọng điểm; tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, ma túy...

Đồng thời, yêu cầu Cục CSGT, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; giữ an toàn giao thông cần gắn liền với thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn Bổng