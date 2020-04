Chiều 22/4, Công an huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết đã xác định được phương tiện gây tai nạn, khiến 2 người tử vong trên QL 1 rồi bỏ trốn ngày 11/4.

Theo đó, phương tiện gây tai nạn là ô tô đầu kéo biển số 43C - 092.xx kéo rơ-moóc biển số 43R - 001.xx do lái xe L.Q.T (39 tuổi, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều khiển.

Trước đó, lúc 23h30 ngày 11/4, người dân phát hiện có 2 người tử vong trên đường ở địa điểm kể trên, bên cạnh là xe gắn máy biển số 77E1 - 663.21.

Chiếc xe gây tai nạn

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phù Cát xác định danh tính 2 nạn nhân là T.Đ.H (20 tuổi) và L.H.Đ (17 tuổi, cùng ở xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát). Nhận định ban đầu có thể 2 thanh niên gặp tai nạn trong lúc tham gia giao thông.

Tuy nhiên, phương tiện liên quan đến tai nạn không có ở hiện trường.

Vụ việc sau khi xảy ra, Công an huyện Phù Cát tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh và truy tìm phương tiện gây tai nạn. Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp trích xuất camera giám sát giao thông, camera an ninh tại nhà dân nơi xảy ra tai nạn, công an huyện nhận diện, phương tiện gây tai nạn chạy từ hướng Bắc vào Nam, khi đến khu phố An Khương thì xảy ra va quẹt với xe gắn máy.

Sau nhiều ngày truy tìm, Công an huyện Phù Cát phát hiện phương tiện này đã chạy vào TP.HCM.

Lãnh đạo công an huyện đã cử cán bộ vào TP.HCM phối hợp với đơn vị chức năng đấu tranh với lái xe. Bước đầu lái xe đã thừa nhận hành vi, và đưa phương tiện về trụ sở công an huyện để phục vụ công tác điều tra.

