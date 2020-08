Thanh niên ở miền Tây lái ô tô tông chết vợ chồng đứng mặc áo mưa ven đường rồi bỏ trốn. Sau đó, nhờ cha ruột lái chiếc xe mà người này gây tai nạn đến công an trình báo.

Sáng 18/8, Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Dương Nguyễn Hoàng Vũ (26 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Vũ là người lái ô tô tông chết vợ chồng anh Nguyễn Minh Thành (44 tuổi) và Nguyễn Thị Minh Tuyền (41 tuổi, ngụ xã Hội An, huyện Chợ Mới), rồi bỏ trốn.

Vũ tại cơ quan Công an. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h45 hôm 16/8, anh Thành chạy xe máy chở chị Tuyền trên tỉnh lộ 944.

Thấy trời mưa nên anh Thành dừng xe lại sát lề đường bên phải (đoạn qua ấp An Bình, xã An Thạnh Trung) để mặc áo mưa.

Trong lúc anh Thành lấy áo mưa trong cốp xe ra, bất ngờ chiếc ô tô 7 chỗ biển số 66A-000.01 do Vũ chạy từ phía sau lao đến tông trúng.

Cú tông mạnh làm anh Thành, chị Tuyền tử vong tại chỗ. Còn Vũ sau khi gây tai nạn lái xe bỏ trốn.

Sau đó, Vũ gọi điện thoại báo cho cha kể lại sự việc. Đến khoảng 23h, cha của Vũ đã chạy ô tô 7 chỗ mà con trai gây tai nạn đến công an trình bày vụ việc.

Ngày 17/8, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Vũ khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phương.

Vũ được di lý về Công an huyện Chợ Mới để tiếp tục điều tra làm rõ.

Vợ chồng anh Thành có hai con gái, hiện còn đang đi học. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, sinh sống chủ yếu bằng nghề buôn bán nhỏ.

Ngành chức năng tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Thiện Chí