UBND TP.HCM đề nghị nhà đầu tư các dự án BOT khẩn trương lắp làn thu phí không dừng trong quý I/2022.

UBND TP.HCM vừa đề nghị nhà đầu tư các dự án BOT khẩn trương lắp đặt thiết bị thu phí điện tử không dừng (đối với các làn thu phí còn lại) bảo đảm tại mỗi trạm chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp theo quy định, hoàn thành trong quý I/2022.

Theo đó, chính quyền TP đề nghị các nhà đầu tư khắc phục triệt để các tồn tại, phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng, bảo đảm thuận lợi cho phương tiện giao thông.

TP giao sở ngành, quận huyện... vận động chủ xe thuộc đối tượng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ dán thẻ, sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng khi qua các trạm theo đúng quy định.

Công an TP chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp, tăng cường điều tiết; xử phạt đối với người lái xe không đủ điều kiện đi vào làn thu phí điện tử không dừng gây cản trở giao thông.

Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội còn 8 làn chưa lắp đặt hệ thống thu phí không dừng (làn ETC)

Hồi đầu tháng 12/2021, Tổng Cục đường bộ Việt Nam có văn bản gửi UBND TP.HCM về đề nghị đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn TP.

Theo Tổng Cục đường bộ Việt Nam thì TP.HCM có 3 trạm chưa lắp đủ số làn thu phí ETC. Tổng số làn còn phải đầu tư lắp đặt hệ thống ETC là 18 làn.

Trong đó, Trạm An Sương - An Lạc có 25 làn nhưng còn có 4 làn chưa lắp ETC. Trạm cầu Phú Mỹ có 14 làn nhưng còn 6 làn chưa lắp. Trạm Xa lộ Hà Nội có 16 làn, thì 8 làn chưa lắp đặt.

Số liệu thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, số lượng phương tiện xe cơ giới trên địa bàn tỉnh là 675.683 phương tiện.

Theo thống kê của các nhà cung cấp dịch vụ thu phí, số lượng phương tiện dán thẻ đầu cuối đến hết ngày 30/12/2021 là 250.480 (chiếm 37,07%).

Tổng Cục đường bộ Việt Nam cũng đề nghị UBND TP tổ chức tuyên truyền, vận động, yêu cầu chủ phương tiện giao thông trên địa bàn thuộc đối tượng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ phải dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí; bảo đảm đến tháng 6 năm 2022 đạt tối thiểu 90% phương tiện giao thông thuộc đối tượng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ được dán thẻ đầu cuối để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng.

Tuấn Kiệt