Ngày 7/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, đơn vị đã phát hiện một trường hợp trộm ô tô bỏ chạy qua chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Lúc 21h40 ngày 6/8, tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Thuận đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên QL1 đoạn qua huyện Tuy Phong ra hiệu lệnh dừng ô tô BKS 77X4-1480 để kiểm soát. Lái xe không chấp hành mà bỏ chạy vượt chốt.

Sau đó, tổ công tác thông tin cho các lực lượng trên tuyến và dùng ô tô chuyên dụng đuổi theo. Lái xe không chấp hành mà tiếp tục tăng tốc bỏ chạy.

Tài xế lái ô tô bỏ chạy

Qua quá trình truy đuổi, đến khoảng 22h cùng ngày, tại Km 1615 QL1, lái xe đã lao thẳng vào ô tô của của tổ công tác. Sau khi va chạm, tổ công tác nhanh chóng khống chế và tạm giữ người điều khiển ô tô 77XA-1480 đưa về trụ sở Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận để xử lý.

Nguyễn Xuân Thịnh tại cơ quan công an

Qua đấu tranh khai thác, lái xe khai nhận là Nguyễn Xuân Thịnh (sinh năm 1994, thường trú tại thôn An Bình, xã Vũ An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai). Thịnh đã trộm ô tô và tháo BKS 77XA-1480 của một máy đào rồi lắp vào ô tô trộm được.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Tuy Phong tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đình Hiếu