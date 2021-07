Sở GTVT Long An vừa có văn bản khẩn về việc tổ chức thực hiện hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kể từ 0h ngày 9/7, tỉnh Long An tạm ngưng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định; vận tải hành khách bằng xe buýt; vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh này tiếp tục tạm ngưng hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc và thành phố Tân An (trừ hoạt động đưa rước công nhân) cho đến khi có thông báo mới.

Kể từ 0h ngày 9/7 Long An tiếp tục tạm ngưng các hoạt động vận tải hành khách

Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi phục vụ người dân đi, đến các Bệnh viện, Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh, phải đăng ký danh sách phương tiện gửi Sở Giao thông vận tải Long An để được cấp phù hiệu quản lý riêng.

Tuy nhiên, Sở GTVT Long An lưu ý, số lượng phương tiện đăng ký tối đa không quá 10% số lượng phương tiện đơn vị quản lý.

Với lái xe taxi đưa người dân đi từ Long An đến các Bệnh viện, Trung tâm y tế ngoài tỉnh Long An, phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính được cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 5 ngày tính đến thời điểm vào Long An thì mới được vào địa bàn Long An.

Đối với hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (kể cả xe đưa rước công nhân trên toàn tỉnh) tại các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh Long An, số lượng hành khách vận chuyển tối đa không quá 50% sức chứa, không quá 20 người/chuyến (bao gồm cả lái xe và nhân viên phục vụ trên xe).

Riêng trường hợp xe đưa rước công nhân (làm việc tại các địa điểm ngoài địa bàn tỉnh Long An), lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính được cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 5 ngày tính đến thời điểm vào Long An.

Đối với các phương tiện hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô thuộc các địa phương khác, nếu có hành trình chạy xe qua tỉnh Long An thì không được dừng, đỗ để đón, trả khách trên địa bàn tỉnh. Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính được cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 5 ngày tính đến thời điểm vào Long An.

Đối với lái xe giao nhận hàng, người làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực thực phẩm, vật liệu xây dựng... ngoài tỉnh khi vào địa bàn tỉnh Long An phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính được cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 5 ngày tính đến thời điểm vào Long An.

Sở này cũng giao Thanh tra GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Sở GTVT hướng dẫn tạo ‘luồng xanh’ cho xe chở hàng ra vào TP.HCM Xe vận chuyển hàng hóa, vận chuyển chuyên gia sẽ được ưu tiên qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.



San Hà