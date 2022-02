Xe tải chở khoai mì đang chạy trên đường liên xã để ra quốc lộ 19D tại huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai thì lao xuống vực sâu khoảng 70m, khiến 6 người chết, 3 người bị thương.

Sáng nay (9/2), ông Phan Hữu Hiếu, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương huyện Đắk Đoa khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến 9 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, xe tải BKS 81C-111.25 chở khoai mì do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (39 tuổi, trú tại phường Chi Lăng) điều khiển đi từ hướng xã Hà Đông ra xã Đắk Sơmei, huyện Đắk Đoa, Gia Lai.

Xe có 9 người ngồi trên cabin, chạy theo hướng từ xã Hà Đông ra quốc lộ 19D, đến địa phận làng Bokrei, xã Đắk Sơmei, thì lao xuống vực làm 6 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương.

Sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo UBND tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã đến hiện trường chỉ đạo giải quyết.

Vị trí tai nạn là một đường dốc rất dài. Dấu vết hiện trường cho thấy xe lao thẳng xuống vực.

Hiện đã có 4 thi thể được người thân nhận dạng và đưa về làm thủ tục mai táng; 2 thi thể còn lại, ngành chức năng đang liên hệ với người thân.

Thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết thêm, có 2 nạn nhân bị đa chấn thương nhưng không đến mức nguy kịch, một nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ đã được người nhà đưa về chăm sóc.

Nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, vào Gia Lai sớm nhất để kiểm tra hiện trường, phối hợp cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả; thăm viếng chia buồn cùng gia đình các nạn nhân không may qua đời trong vụ tai nạn.

Danh tính những nạn nhân tử vong: 1. Huỳnh Đức Nguyên - tài xế, 39 tuổi, thường trú tại 117/23, Nguyễn Chí Thanh, phường Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai 2. Trần Văn Tâm, 35 tuổi, thường trú tại Linh Nham, Đak Jrang, Mang Yang, Gia Lai. 3. Dương Văn Dũng, 38 tuổi, thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai. 4. Hguh, 24 tuổi, thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng, Mang yang. 5 Bùi Văn Tiện, 48 tuổi, thường trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Đak Đoa, huyện Đắk Đoa, Gia Lai 6. Phan Văn Tuấn, 33 tuổi, thường trú tại thôn 1, Ayun, huyện Mang Yang, Gia Lai Danh sách những người bị thương gồm: 1. Guêm, 23 tuổi, thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng, Mang Yang 2. Gun, 32 tuổi thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng, Mang Yang 3. Nguyễn Tấn Vinh, thường trú tại thôn 1, Ayun, huyện Mang Yang.

Đ.Nguyên - Vũ Điệp