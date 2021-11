Người phụ nữ tử vong sau vụ va chạm liên hoàn tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Bạch Đằng, TX Quảng Yên, Quảng Ninh.

Tai nạn xảy ra vào lúc 6h40 hôm nay (19/11), tại Km 20+900 chân dốc cầu Bạch Đằng.

Thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo BKS 15C-094.90 do anh Nguyễn Văn Định (SN 1979, thường trú tại xã Lão Hộ, Yên Dũng, Bắc Giang) điều khiển chạy theo hướng Hải Phòng - Hạ Long va chạm ô tô 7 chỗ BKS 29LD-037.41 đi cùng chiều do anh Trịnh Xuân Quang (SN 1963, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm lái.

Sau đó, xe đầu kéo tiếp tục đâm vào 2 xe ô tô BKS 15B-04.276 và 14A-34.599.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ va chạm khiến một người thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe đầu kéo không làm chủ được phương tiện.

Xe đầu kéo đâm liên hoàn 3 ô tô

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an thị xã Quảng Yên phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an và các lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông đồng thời khám nghiệm làm rõ nguyên nhân.

Phạm Công