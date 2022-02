Sáng nay (22/2), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng lực lượng chức năng thị xã Phú Mỹ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h40 khuya 21/2, tại đường Trường Chinh (đường 81 cũ) đoạn thuộc tổ 19, khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tài xế Nguyễn Thanh Giang (SN 1996, trú tại KP.5, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ) điều khiển xe ô tô mang BKS 72A-464.03 chở theo anh Huỳnh Văn Dũng (SN 2001) và Vòng Dánh Quay (SN1996, cùng trú tại thị xã Phú Mỹ) lưu thông theo hướng từ xã Tóc Tiên đi phường Phú Mỹ.

Khi đến đoạn khúc cua trước nhà máy nước Tóc Tiên, do không làm chủ tay lái nên đã lao xuống một hố sâu khoảng gần 2m.

Phát hiện vụ việc, đội SOS Tân Thành hỗ trợ phá cửa xe chở các nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ. Tuy nhiên, anh Giang và anh Dũng đã tử vong trước đó, còn anh Quay bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện Bà Rịa tiếp tục cấp cứu.

Tại hiện trường, hai túi khí của chiếc xe gặp nạn đều bị bung, toàn thân xe bị biến dạng.

Quang Hưng

