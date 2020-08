Vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 13h ngày mai, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) 270km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): phía Bắc vĩ tuyến 10,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, ATNĐ tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Do ảnh hưởng của ATNĐ với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa, gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m. Biển động.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m nên trong đêm nay, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 20-40mm/12h, có nơi trên 60mm/12h). Trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong tối nay, chiều và tối mai, ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày mai (10/8), các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, các tỉnh vùng núi và trung du đêm có mưa giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-34 độ; các tỉnh đồng bằng 34-36 độ.

Tại Trung Bộ ngày nắng, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ven biển Nam Trung Bộ chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Chủ tịch Hà Nội: Cố gắng đến ngày 15/8 sẽ dập được dịch Covid-19 Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung sáng nay (9/8) chủ trì phiên họp với các quận, huyện để tiếp tục triển khai các biện pháp chống dịch Covid-19.

Hương Quỳnh