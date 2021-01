Lịch trình di chuyển dày đặc của ba ca nhiễm Covid-19 mới tại Quảng Ninh phức tạp, tiếp xúc hàng trăm người.

Bệnh nhân 1726: Từ ngày 10 - 17/1 làm việc tại phòng cắt, Công ty Poyun (TP Chí Linh, Hải Dương) tiếp xúc 100 công nhân viên.

Ngày 18/1, bệnh nhân này tới Khoa sản, Trung tâm y tế TX Đông Triều, tiếp xúc 4 người gồm bác sỹ và y tá. 10h30 đến 11h30 tới chợ Đông Triều để mua hoa quả và quần áo sơ sinh.

7h30 đến 14h30 ngày 19/2, tiếp xúc trên 100 công nhân, ký giấy nghỉ phép và tiếp xúc người trong phòng khi tiếp tục làm việc tại Công ty Poyun.

Ngày 20/1, bệnh nhân đưa con đi tiêm tại Trạm y tế xã Thuỷ An, TX Đông Triều, tiếp xúc 3 nhân viên y tế và 2 người dân.

Phong toả tại TX Đông Triều

Ngày 24/1, bệnh nhân tới gia đình chị S tiếp xúc 7 người trong gia đình chị này. 10h cùng ngày đi khám tại phòng khám bác sỹ Q.

Từ ngày 20-29/1, bệnh nhân đi chợ Đạm, chợ Đông Triều. Đưa đón 2 con đi học tại lớp mầm non Thuỷ An tiếp xúc cô giáo và 20 học sinh. Tới Trường Tiểu học Thuỷ An tiếp xúc 18 học sinh cùng cô giáo chủ nhiệm.

Đến ngày 30/1, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại BV Sản nhi Quảng Ninh.

Bệnh nhân 1727:Ngày 13-23/1 đi làm tại bộ phận khai thác, Công ty CP than Vàng Danh.

10h30 ngày 24/1, bệnh nhân ăn tất niên tại nhà hàng Thanh Ngọc, TP Uông Bí. Đến 18h30 cùng ngày ăn tại nhà hàng lẩu nai cùng tổ cơ quan vợ (Công ty Poyun). Đi hát tại nhà nghỉ Phương Lâm (TP Chí Linh, Hải Dương, đối diện Công ty Poyun), sau đó tới nhà anh N.V.O rồi lên xe ô tô cơ quan đi làm.

Ngày 28/1, bệnh nhân đến nhà anh B.V.H (thôn 6, Nguyễn Huệ, Đông Triều).

Ngày 31/1, bệnh nhân được điều trị tại BV Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí.

Bệnh nhân 1740: Từ ngày 17-27/1, bệnh nhân đi học tại Trường tiểu học Thuỷ An, tiếp xúc 18 học sinh và cô giáo chủ nhiệm cùng 7 người trong gia đình.

Ngày 28/1, bệnh nhân nghỉ giãn cách xã hội.



