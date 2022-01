“Bất kỳ người nào cảm thấy oan ức thì cứ đi kiện, tôi sẽ đi hầu, đến nơi đến chốn...”, bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định trong buổi livestream trong tối 23/1.

“Tiền từ thiện 100% chưa giải ngân, tôi tiếp tục tố giác…”

Tối 23/1, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục livestream trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn người xem. Diễn biến này diễn ra khi trong ngày hôm nay, cơ quan CSĐT Bộ Công an có thông báo, kết luận những nghệ sĩ như: ca sĩ Thuỷ Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Trần Thành, MC Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương (mẹ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà) không có dấu hiệu gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Mở đầu trong buổi livestream, bà Hằng nói rằng, chúc mừng những nghệ sĩ trong danh sách mà Bộ Công an công bố về việc 'không có dấu hiệu phạm tội trong việc chiếm đoạt tiền từ thiện".

Bà Hằng nhắc lại vụ việc khởi nguồn từ chuyện bà là nạn nhân của “thần y” Võ Hoàng Yên; người bị cáo buộc là lừa đảo trong việc nhận tiền của vợ chồng bà để xây dựng chùa, làm vườn thuốc… sau đó chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Về chuyện Bộ Công an ra thông báo, các nghệ sĩ không chiếm đoạt tiền từ thiện. Bà Hằng vẫn khẳng định, việc phát ngôn danh hài Hoài Linh “ngậm tiền” từ thiện 7 tháng trời là bà nói đúng. Bà cho rằng có chuyện kỳ lạ, Hoài Linh kêu gọi từ thiện vào tài khoản Đàm Vĩnh Hưng, còn Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi từ thiện vào tài khoản trợ lý,

“Họ đồng loạt kêu gọi từ thiện rồi đồng loạt im luôn. Tôi có niềm tin thì tôi đi tố giác. Riêng chuyện Hoài Linh, tôi nói đúng hay sai? Ông 'thần y"có chữa bệnh được hay không?

Ở đây không phải là thua hay thắng. Không có lợi cá nhân tôi mà là cuộc chiến của người dân”, bà Hằng nói.

Bà Hằng nêu nói rõ quan điểm khi tố giác chuyện ăn chặn từ thiện: đó các nghệ sĩ kêu gọi quyên góp từ rất nhiều người dân, nhưng khi đi làm từ thiện thì chỉ nói tên cá nhân.

Đến nay, Bộ Công an và Công an TPHCM bước đầu làm rõ các tố giác về một số nghệ sĩ "ăn chặn" từ thiện

“Có bao giờ, người nào đưa ra tấm bảng, nhân dân quyên góp từ thiện hay không? bao nhiêu người dân đóng góp phủi sạch. Tôi có cở sở, thấy những điều không hợp lý nên tôi tố giác.

Ai cũng làm từ thiện nói là tiền cá nhân, còn tiền người dân đâu? Rõ ràng là chưa giải ngân tiền người dân đóng góp, chỉ có tiền của cá nhân họ bỏ ra để làm từ thiện, thế nhưng thư cám ơn của chính quyền cũng là cám ơn cá nhân.

Đó là chiêu mượn hoa cúng phật, tiền của người dân vẫn chưa giải ngân, 100% vẫn còn trong các tài khoản. Tôi vẫn tiếp tục tố giác”, Bà Hằng nói trong buổi livestream.

Tuyên bố, ai kiện sẽ hầu đến nơi đến chốn

"Thần y" Võ Hoàng Yên liên tục bị réo tên trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng

Nữ CEO Đại Nam phát ngôn lớn tiếng trên mạng xã hội “Bất kỳ người nào cảm thấy oan ức thì cứ đi kiện đi, tôi sẽ đi hầu, hầu đến nơi đến chốn luôn.

Hôm nay là ngày vui với rất nhiều nghệ sĩ, tôi chúc mừng họ. Tôi khuyến cáo người dân từ nay khi làm từ thiện hay đụng tới túi tiền, tin ai cũng phải cân nhắc. Ở đây không phải là thắng – thua, mà người dân cần phải sáng suốt khi bỏ tiền ra”.

Như vậy gần 10 tháng nay, bà Nguyễn Phương Hằng từng gây xôn xao mạng xã hội khi các buổi livestream có lượt người theo dõi khủng đã nêu ra nhiều vấn đề, trong đó vụ tố “thần y” Võ Hoàng Yên lừa bà gần 200 tỷ đồng và chuyện một số người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ “ăn chặn” từ thiện”.

Từ phản ánh của bà, một số cá nhân đã có đơn tố giác, tố cáo các nghệ sĩ đó, bản thân bà Hằng cũng có đơn tố giác.

Mới đây, Công an TPHCM ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên vì nhận thấy không có dấu hiệu tội phạm.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ đi đến cùng trong cuộc chiến pháp lý với bà Nguyễn Phương Hằng

Không lâu sau đó, cơ quan CSĐT Công an TPHCM và Bộ Công an cũng lần lượt có thông báo và quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác nhắm tới một số nghệ sĩ, cá nhân như: Nguyễn Võ Hoài Linh (danh hài Hoài Linh) Trần Thị Thuỷ Tiên (ca sĩ Thuỷ Tiên), Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), Huỳnh Trấn Thành (ca sĩ Trấn Thành), Bùi Đại Nghĩa (MC Đại Nghĩa) và bà Nguyễn Thị Hương (mẹ của Hồ Ngọc Hà) trong vấn đề từ thiện. Cơ quan công an cho rằng, những người này không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ.

Đến nay, dù đã được “giải toả” nhưng ông Võ Hoàng Yên cũng như các nghệ sĩ vẫn chưa chính thức lên tiếng. Trong tối 23/1, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã viết trên trang facebook cá nhân, nội dung: “Hưng cũng muốn nói thêm rằng những đối tượng đã livestream nhục mạ, vu khống Hưng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tương xứng với hành vi mà họ đã thực hiện và câu chuyện vẫn đang được tiến hành đúng theo các thủ tục pháp lý.

Hưng sẽ không dừng lại cho đến khi nào những đối tượng xấu đó bị trừng phạt và đền bù tất cả những tổn thất về công việc, tinh thần mà Hưng phải chịu đựng suốt thời gian qua”.

Bà Nguyễn Phương Hằng và những tố cáo qua lại, sắp tới hồi phân định Cơ quan chức năng đã có kết luận về vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên... còn những tố cáo qua lại khác ồn ào suốt thời gian dài vừa qua cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

Linh An