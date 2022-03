Theo thông cáo của Công an TP.HCM, trong quá trình điều tra bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật. Sau khi bị khởi tố, bắt giam, bà đã thay đổi thái độ, chịu hợp tác với cơ quan công an.

Liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam), từ khi khởi tố, bắt tạm giam đến nay, cơ quan công an vẫn đang tập trung lấy lời khai của bà Hằng.

Công an xác định, bà Hằng sử dụng 12 kênh, trang trên các nền tảng như: facebook, fanpage, tiktok, youtube.. phát ngôn trực tiếp qua mạng internet, đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm đến uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân.

Những trang này, bà Hằng trực tiếp quản lý và có giao cho một số nhân viên, trợ lý để sử dụng theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, có những kênh youtube của người đồng quan điểm với và Hằng, được bà quảng bá hoặc mời tham gia trong các buổi livestream.

Có một ê kíp đông đảo sau các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Fanpage Trường Đua Đại Nam

Nguồn thông tin cho biết, đến nay đã xác định những người giúp sức cho bà Hằng, đang làm rõ vai trò, hành vi của từng người và tuỳ vào tính chất vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, trên các trang mạng: Youtube, Facebook, Tiktok… xuất hiện nhiều tin giả, tin sai sự thật xung quanh vụ án này.

Một kênh Tik Tok dùng clip cũ, lan truyền thông tin giả là bà Nguyễn Phương Hằng được... "thả về". Ảnh: chụp màn hình

Công an TP.HCM đề nghị người dân không tin, không chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật. Những thông tin về vụ án sẽ được Công an TP.HCM cập nhật, thông tin chính thức trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống.

Công an TP.HCM cũng nói rõ, người tung tin giả, xuyên tạc sẽ bị xử lý về tội “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính viễn thông” theo quy định tại Điều 288; hoặc tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 - sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bà Nguyễn Phương Hằng nay chịu hợp tác như thế nào?

Theo Công an TP.HCM, việc bà Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream, sử dụng nhiều từ ngữ tục tĩu để phát ngôn cổ xúy văn hóa “chửi" trên mạng, ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa dân tộc, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

Vẫn theo Công an TP.HCM, trước các hoạt động trên của bà Hằng, các cơ quan chức năng của TP.HCM đã nhiều lần mời làm việc nhắc nhở, khuyến cáo không tiếp tục các hoạt động vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bà Hằng không thực hiện, tỏ thái độ thách thức cơ quan chức năng, coi thường công luận, tiếp tục phát ngôn vu khống, nhục mạ các cá nhân; đồng thời tổ chức các hoạt động tụ tập đông người tại TP.HCM và tại một số tỉnh, thành khác gây phức tạp về an ninh trật tự, bức xúc trong dư luận xã hội.

Công an TP.HCM đã tiếp nhận nhiều đơn của các cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi “Vu khống", “Làm nhục người khác", “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" và “Đe dọa giết người" thông qua việc nhiều lần phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet (Facebook, Youtube.com....).

Quá trình xác minh, giải quyết các đơn tố cáo liên quan đến bà Hằng, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định: Ngày 8/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông TP đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận. Trước đó, giữa tháng 4/2021, Thanh tra sở Thông tin Truyền thông TP.HCM đã mời lên làm việc, xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật chính quyền tỉnh Bình Thuận bao che cho ông Võ Hoàng Yên.

Bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện ở đâu, đám đông và youtuber tụ tập livestream ở đó. Ảnh: Cắt từ clip Youtube

Từ 15/2 đến ngày 16/3, Công an TP.HCM đã 4 lần mời bà Hằng lên làm việc, để cảnh báo, răn đe và yêu cầu chấm dứt hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức nhưng bà Hằng tránh né, không chấp hành.

Mặt khác, bà Hằng tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn; sân bay Tân Sơn Nhất; tổ chức đoàn đi Hà Nội, Châu Đốc - An Giang...), tổ chức nhiều buổi livestream công kích, xúc phạm nhiều cá nhân, tổ chức, gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.

Sau khi bị khởi tố, bà Nguyễn Phương Hằng tỏ ra mệt mỏi, đã thay đổi thái độ, chịu hợp tác. Ảnh: Công an TP.HCM

Trong thông cáo phát đi sau khi khởi tố, bắt tạm giam, Công an TP.HCM nói rõ: “Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung đông người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP.HCM và các địa phương khác”.

Tuy nhiên, nguồn thông tin cho biết, sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam vào chiều tối 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng đã thay đổi thái độ, hợp tác với cơ quan công an.

Khi bị khởi tố, bà Hằng tỏ ra mệt mỏi, tinh thần suy sụp, cơ quan công an dành khoảng thời gian cho bà nghỉ ngơi, trấn an và sau đó lấy lời khai. Bà Hằng đã có những lời khai nhất định về những người có giúp sức, tham gia với bà trong các buổi livestream, những người tư vấn, cung cấp thông tin, soạn thảo kịch bản… và cả về những khách mời cùng bà trong các buổi livestream.

Cơ quan công an cho biết đang tiếp tục làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ việc này.

Trang Nguyễn