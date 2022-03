Đã có những "cuộc chiến" từ mạng xã hội đến đời thực xuất phát từ những livestream trên mạng xã hội của bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng và những buổi livestream… ồn ào

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự, liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương).

Ngoài ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng đang thụ lý điều tra đơn thư tố cáo của nhiều người đối với bà Hằng.

Có thể nói bà Nguyễn Phương Hằng là một nhân vật được nhiều người biết đến, nhưng những câu chuyện quanh bà cũng gây nhiều tranh cãi trong suốt gần một năm qua. Những buổi livestream của bà Hằng trên nền tảng mạng xã hội luôn có số lượng lớn người theo dõi.

Bà Nguyễn Phương Hằng - một nhân vật gây chú ý, ồn ào từ mạng xã hội đến đời thực trong suốt gần 1 năm qua

Tháng 3/2021, bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo “thần y” Võ Hoàng Yên đến Công an TP.HCM về hành vi “lừa đảo”. Bà Hằng cho rằng ông Yên đã lừa bà gần 200 tỷ đồng thông qua hoạt động cứu trợ bà con miền Trung trong đợt bão lũ; qua hoạt động xây một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và các hoạt động khác.

Sau màn đấu tố trên mạng xã hội của bà Hằng, nhiều người cũng tố cáo ông Võ Hoàng Yên.

Sau điều tra, Công an TP.HCM cho rằng, bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên là không có căn cứ khi bà đã tự nguyện cho ông này đến 183 tỷ đồng

Các buổi livestream của bà có lượng người theo cao dõi kỷ lục, khi bà "gọi tên" nhiều nhân vật nổi tiếng như: nghệ sĩ Hoài Linh, MC Trấn Thành, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thuỷ Tiên, Vy Oanh…

Bà Hằng cũng nêu chuyện các ca sĩ, nghệ sĩ trên mạng xã hội liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện nhưng nhiều thời điểm có lời lẽ phán xét về đời tư cá nhân của họ.

Ngoài ra, còn có thêm những cá nhân khác bị bà Hằng "gọi tên" với những lời lẽ rất… "chợ", trong các buổi livestream như: nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni…

Ở chiều ngược lại, nhiều người đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và Công an tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, bà Hằng vẫn không thôi những buổi livestream, tiếp tục có những lời lẽ nhắm thẳng đến những người đã tố cáo bà. Thậm chí bà tìm đến tận nhà ở, nơi làm việc của người đã tố cáo. Nhiều người hiếu kỳ tập trung, gây huyên náo, thậm chí là có những xô xát của những người không liên quan với nhau.

Bà Hằng xuất hiện nơi nào thì lập tức đám đông ồn ào đến đó. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện những sự chia rẽ, mà họ tự nhận là “phe chính nghĩa” khi đồng quan điểm với bà Hằng và ngược lại là “phe nghệ sĩ” khi có tiếng nói bảo vệ những người mà bà Hằng nêu tên.

Những cá nhân này tranh cãi từ mạng xã hội và có trường hợp gặp trực tiếp đã xảy ra ẩu đả, xô xát. Điển hình như việc nhà báo Hàn Ni và những người bạn bị một nhóm người tấn công tại một quán ăn ở quận 7 mới đây.

Ồn ào gần 1 năm qua, đến lúc cần kết thúc

Chiều 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam.

Lực lượng Công an vãn hồi trật tự tại nơi ở của bà Nguyễn Phương Hằng, địa chỉ trên đường Nguyễn Thông, quận 3 vào tối 24/3

Cách đây không lâu, vụ việc bà Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên đã được Công an TP.HCM kết luận. Theo đó, Công an TP.HCM thông báo không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên. Vì theo Công an TP.HCM, qua điều tra, đối chất đôi bên, giám định các tài liệu thấy rằng, bà Hằng đã tự nguyện cho ông Yên số tiền trên 183 tỷ đồng.

Chuyện bà Hằng phản ánh trên mạng xã hội, có đơn tố giác các nghệ sĩ ăn chặn từ thiện, Công an TP.HCM và Bộ Công an cũng đã có thông báo, không khởi tố vụ án hình sự vì không có sự việc phạm tội.

Bà Hằng chưa dừng lại ở đó, đã tiếp tục có những hoạt động trên sóng livestream, thậm chí tìm đến nơi các nghệ sĩ có tham gia biểu diễn để gây áp lực.

Đến nay, việc khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng đã được cơ quan điều tra thực hiện. Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng.

Linh An