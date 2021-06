Bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo hàng loạt trang facebook cá nhân, youtube vu khống, nhục mạ gia đình bà và một số thông tin lan truyền, nghệ sĩ cũng sẽ tố cáo lại bà vì các phát ngôn khi livestream.

Nguồn thông tin xác nhận, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đang thụ lý xác minh, làm rõ nội dung đơn của bà Nguyễn Phương Hằng (là vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng “lò vôi”) tố cáo nhiều trang faceboook cá nhân, tài khoản youtube đã vu khống, làm nhục bà.

Trước đó, bà Hằng gửi đơn tố cáo này đến Bộ Công an và cơ quan An ninh của Công an TP.HCM. Nhưng đến nay, các đơn tố cáo được chuyển đến phòng Cảnh sát hình sự để làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Theo đơn tố cáo, bà Hằng liệt kê nhiều trang facebook cá nhân và tài khoản youtube đã đăng các bài viết, clip về đời tư của bà cùng chồng, là ông Dũng “lò vôi” và doanh nghiệp gia đình, là Công ty CP Đại Nam.

Theo bà Hằng, những bài viết, clip này không đúng sự thật, nhằm mục đích vu khống, làm nhục vợ chồng bà, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, gia đình của bà.

Được biết, sự kiện bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian trở lại đây có nhiều buổi livestream trên mạng xã hội đã gây sự chú ý của nhiều người.

Những thông tin bà đưa ra ban đầu là nhắm vào ông Võ Hoàng Yên mà bà cho là thần y lừa đảo tiền của vợ chồng bà thông qua hoạt động từ thiện, chữa bệnh. Nhưng càng về sau có nhiều livestream của bà Hằng đề cập đến những cá nhân khác, trong đó phần lớn là nghệ sĩ và một số người là doanh nhân.

Có thông tin lan truyền, một số người là nghệ sĩ sẽ có đơn tố cáo đối với bà Nguyễn Phương Hằng bởi các phát ngôn của bà trong các buổi livestream. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin xác thực về đơn tố cáo của nghệ sĩ nào đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Trong khi đó, nữ doanh nhân Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây đã chính thức khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng đến TAND quận 1, TP.HCM yêu cầu bồi thường tổn thất vật chất, tinh thần với số tiền 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Giàu còn yêu cầu toà buộc bà Nguyễn Phương Hằng chấm dứt ngay các hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; buộc phải gỡ bỏ bài nói chuyện trên mạng youtube ngày 14/5 mà bà Hằng nói về bà Giàu; buộc phải công khai xin lỗi, cải chính trên mạng youtube.

Đơn khởi kiện của bà Giàu cho biết, ngày 14/5/2021 trong buổi livestream của mình, bà Nguyễn Phương Hằng có đề cập đến tên của bà, với những lời lẽ bịa đặt, vu khống là xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của bà.

Bà Giàu còn nhấn mạnh, bà Hằng đã xúc phạm đến uy tín nhãn hiệu “Mì Lá Bồ Đề”, “Dầu Nhị Thiên Đường” và “Nước tương” cho là thương hiệu đểu, chứng nhận giả. Trong khi đó, các nhãn hiệu này do bà Giàu làm chủ, đang hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, không có điều tiếng gì.

Một diễn biến khác, liên quan đến vụ tấn công mạng nhắm vào Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam (Vov.vn), Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, có nói rằng, thông tin trên mạng xã hội nói bà Nguyễn Phương Hằng có liên quan, đó là sự suy diễn.

Hiện Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an phối hợp cùng các cục nghiệp vụ khác, đã xác định được nhóm hacker thực hiện cuộc tấn công mạng nói trên và đã tiến hành mời làm việc, lấy lời khai.

Trong chiều 21/6, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án để mở rộng điều tra, xử lý.

