Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị được hỗ trợ 300 cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an giúp chống dịch.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay (21/8) cho biết, tỉnh vừa có văn bản gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công an Bà Rịa - Vũng Tàu xuyên đêm tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, công tác phòng, chống dịch của địa phương đang gặp khó khăn do thiếu nhân lực.

Do đó, địa phương này đề nghị Quân khu 7 xem xét hỗ trợ 150 cán bộ, chiến sỹ thuộc Sư đoàn Bộ binh 302, thời gian từ ngày 22/8. Sau khi được đồng ý, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức hiệp đồng với Sư đoàn Bộ binh 302, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm sắp xếp nơi ăn nghỉ, đi lại, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác, làm việc tại tỉnh.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng có văn bản gửi Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương của Bộ Công an chống dịch phía Nam xem xét hỗ trợ, tăng cường cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 150 cán bộ, chiến sỹ của K02, thời gian 1 tháng.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mong rằng, với sự hỗ trợ trên, địa phương sẽ sớm ổn định tình hình, vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Tính từ thời điểm phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên vào ngày 28/6, đến nay tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ghi nhận 2.821 ca bệnh. Hiện 7/8 huyện, thị xã, TP của địa phương này đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 25/8, riêng huyện Côn Đảo áp dụng Chỉ thị 15 đến khi có thông báo mới.

Quang Hưng