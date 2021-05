Ngày 16/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương quyết định thành lập Ban Chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Chỉ huy gồm 8 thành viên do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn làm trưởng ban. Phó ban thường trực là ông Nguyễn Văn Quý, Phó trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh. Ba phó ban khác gồm ông ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế; ông Vương Đình Vũ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; ông Nguyễn Văn Giang, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch tại chốt kiểm soát xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Ba thành viên còn lại gồm ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên; ông Bùi Quang Huy, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng; ông Bùi Huy Khánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ban Chỉ huy giúp Chủ tịch và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bắc Giang thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Việt Yên và các Khu công nghiệp tại huyện Việt Yên, Yên Dũng. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban Chỉ huy phân công.

Ban Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh là cơ quan thường trực và nơi đặt trụ sở của Ban Chỉ huy.

Thêm 2 huyện cách ly xã hội từ 0h 17/5

Cũng trong ngày 16/5, UBND tỉnh Bắc Giang cũng quyết định cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng với huyện Lạng Giang và Lục Nam từ 0h ngày 17/5.

Theo đó, huyện Lạng Giang và huyện Lục Nam sẽ giãn cách theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn, xã với xã, thị trấn với thị trấn.

Người dân được yêu cầu chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu... và các trường hợp khẩn cấp khác.

Đồng thời, người dân cần giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc, không được tập trung quá 2 người tại nơi công cộng.

Tính đến trưa 16/5, huyện Lạng Giang ghi nhận 50 ca nhiễm Covid-19, huyện Lục Nam có 26 ca nhiễm trên tổng số 314 ca bệnh tại Bắc Giang.

Trước đó, tỉnh Bắc Giang cũng ra quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với huyện Việt Yên. Địa phương này có 2 khu công nghiệp là Vân Trung và Quang Châu với ổ dịch lớn liên quan đến Công ty TNHH ShinYoung và Công ty TNHH Hosiden Việt Nam.

Không hỗ trợ iframe

Gia Nguyên