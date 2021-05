Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký công văn hỏa tốc chỉ đạo công tác thực hiện bầu cử trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tại công văn vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương ký phê duyệt cho biết, tính đến 17h ngày 11/5, tỉnh Bắc Giang đã có tổng số 67 bệnh nhân Covid-19, hàng nghìn trường hợp đang phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà; một số địa phương đã thiết lập vùng cách ly y tế, thực hiện giãn cách xã hội.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp; Chủ tịch UBND - Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND, chủ tịch UBBC huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung để triển khai nhiệm vụ về công tác bầu cử trong mùa dịch.

Buổi tiếp xúc cử tri ở Bắc Giang

Cụ thể: Ủy ban MTTQ cùng cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử với hình thức phù hợp, đảm bảo an toàn theo hướng dẫn tại Công văn số 640/HĐBCQG-TBVBPLTTTT1. Tăng cường tiếp xúc cử tri qua hình thức trực tuyến và phương tiện thông tin đại chúng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, nhất là tuần lễ sát ngày bầu cử, tăng cường tuyên truyền trực quan (pano, khẩu hiệu, băng rôn, cờ...) tạo không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, ngày hội của toàn dân để người dân tích cực tham gia bầu cử.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế, nhất là tại địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, thiết lập vùng cách ly y tế, địa phương thiết lập vùng cách ly y tế, thực hiện giãn cách xã hội; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống thiên tai, cháy nổ. Nếu có điều kiện thì tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho ứng viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, thành viên các tổ chức bầu cử.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu xây dựng phương án, kịch bản bầu cử trong điều kiện có dịch, đảm bảo mọi cử tri đều được tham gia bỏ phiếu (bao gồm cả các trường hợp đang cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa, giãn cách). Thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nộp biên bản kết quả bầu cử theo hướng dẫn của UBBC tỉnh.

Tại cấp xã và các tổ bầu cử, phải thường xuyên cập nhật, nắm bắt, theo dõi tình hình cử tri trong danh sách và tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu đối với cử tri phải thực hiện cách ly y tế (tập trung hoặc tại nhà) của khu vực bỏ phiếu.

Các vị trí, địa điểm bỏ phiếu phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch; khâu chuẩn bị các điều kiện khác (nước uống, chỗ ngồi, tránh mưa nắng...) để ngày bầu cử thực sự vui tươi, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công.

Đối với trường hợp các thành viên tổ bầu cử phải cách ly y tế, cần có phương án kiện toàn về nhân sự; yêu cầu tất cả cá nhân có mặt tại địa điểm bỏ phiếu phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế".

Chủ tịch tỉnh yêu cầu lãnh đạo các huyện, thành phố chỉ đạo UBBC cấp xã, nhất là tổ bầu cử thường xuyên nắm bắt tình hình cử tri tại khu vực bỏ phiếu, đặc biệt là cử tri đang cách ly y tế; kiểm tra các phương tiện chuẩn bị bầu cử; phương tiện bảo hộ phòng chống dịch.

