Từ ngày 05/5 đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh xử phạt hơn 4.000 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19, xử phạt tổng số tiền hơn 5,2 tỷ đồng.

Cụ thể, Bắc Ninh xử phạt 1.086 trường hợp không đeo khẩu trang; 515 trường hợp không áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch; 7 trường hợp đăng tải thông tin trên mạng có nội dung vi phạm quy định pháp luật; 1.157 trường hợp ra khỏi nhà khi không cần thiết; 33 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về phòng, chống dịch; 10 trường hợp không chấp hành quy định khu cách ly...

Người dân Bắc Ninh lập chốt kiểm soát dịch thời điểm dịch bệnh bùng phát

Bên cạnh đó, tiến hành khởi tố 13 vụ, 23 bị can liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Trong đó, chống người thi hành công vụ 3 vụ, 3 bị can; gây rối trật tự công cộng 1 vụ, 1 bị can; làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người 5 vụ, 02 bị can; hủy hoại tài sản 1 vụ, 1 bị can; cố ý gây thương tích 1 vụ, 1 bị can; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức 2 vụ, 16 bị can.

Đặc biệt, ngay trước kỳ nghỉ lễ 2/9, Công an tỉnh đã khởi tố 03 vụ án “làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” tại các huyện Lương Tài, Gia Bình và Thuận Thành nhằm răn đe, phòng ngừa chung, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ.

8 ngày liên tiếp không phát sinh F0

Thống kê, từ 6 giờ ngày 22/9 đến 6 giờ ngày 23/9/2021, toàn tỉnh không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới và qua 8 ngày không có ca mắc trong cộng đồng.

Tổng số ca mắc Covid-19 là 1.873 ca, trong đó từ ngày 31/8/2021 đến nay ghi nhận 41 ca mắc: 34 ca trong chùm ca bệnh liên quan đến chợ Đại Thượng - xã Đại Đồng - huyện Tiên Du (hiện nguồn lây đã được khống chế), 06 ca xâm nhập (05 ca từ TP.HCM, 01 ca từ Bình Dương) và 01 ca nhập cảnh từ Nhật.

Tính đến 6 giờ ngày 23/9/2021, rà soát được 8.377 công dân đi về từ các tỉnh/thành phố có dịch lưu hành; thực hiện cách ly y tế 1.110 trường hợp. Toàn tỉnh đã tiêm được 587.830 mũi vắc xin Covid-19 cho 314.190 người, trong đó, 40.550 người mới tiêm được 1 mũi; 273.640 người đã tiêm đủ 2 mũi.

Hiện có 18 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (15 người lớn và 3 trẻ em), không còn bệnh nhân nặng, 3 trường hợp có kết quả âm tính.

Thời gian tới, Sở Y tế đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát người đến, về từ vùng dịch, thực hiện khai báo y tế, cách ly tập trung và làm xét nghiệm theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch của người dân và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Triển khai xét nghiệm sàng lọc cho các trường hợp ho, sốt, đau họng,…tại cộng đồng, các tiểu thương bán hàng tại các chợ, siêu thị,…lấy kết quả xét nghiệm để đánh giá, dự báo tình hình, nguy cơ từng khu vực để có các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát dịch phù hợp. Đồng thời, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo kế hoạch.

Phần lớn dịch vụ được hoạt động trở lại tại Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh cho phép các hoạt động trở lại bình thường có điều kiện, trừ quán bar, vũ trường, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử. Người địa phương khác đến tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

Kiên Trung