Dự báo thời tiết 13/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa to đến rất to, có nơi trên 350mm/đợt.