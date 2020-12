Công an huyện Cẩm Xuyên đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nhóm 5 thanh thiếu niên gây ra 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Hà Tĩnh.

Các đối tượng gồm: Biện Châu Giao, Mai Văn Nam (cùng SN 2004), Nguyễn Trí Tình (SN 2005), cùng trú tại huyện Cẩm Xuyên; Hoàng Quốc Toàn (SN 2002) và Hoàng Đình Phê (SN 2006), cùng trú TX Kỳ Anh.

Theo điều tra, các đối tượng này đã bỏ học, không có việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập tại các tiệm internet, quán bi-a trên địa bàn.

Để có tiền tiêu xài, các đối tượng lợi dụng lúc đêm khuya đi trộm bình ắc quy của xe tải và các thuyền đánh cá của ngư dân tại bến sông.

Ngoài ra, nhóm này còn trộm cắp tài sản khác như xe máy, sắt thép công trình của người dân trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và TX Kỳ Anh.

Tối ngày 23/12, các mũi trinh sát của Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Cẩm Xuyên) đã bắt gọn các đối tượng với tang vật gồm: 9 bình ắc quy, 1 xe máy, 2 điện thoại di động.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, trong thời gian từ tháng 8 đến nay đã thực hiện 20 vụ trộm cắp tài sản.

Một lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, các đối tượng còn nhỏ tuổi, thiếu sự quan tâm của bố mẹ nên thường xuyên bỏ nhà đi lang thang.

Hiện cơ quan chức năng đang định giá tài sản các vụ trộm để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lê Minh

