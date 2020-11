Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, các đối tượng nguy cơ tác động của bão số 10 là khu vực Quảng Trị - Khánh Hòa vừa chịu thiệt hại nặng nề của bão số 9 trên cả 3 tuyến biển, ven biển và miền núi. Hiện trên biển còn 4 tàu kiểm ngư (KN 490, 463, 465, 473) với 140 thủy thủ đang tìm kiếm các thuyền viên trên 2 tàu Bình Định bị chìm trong bão số 9. Nhà cửa bị sập đổ, hư hỏng do bão số 9 đang được khôi phục, sửa chữa (690 nhà bị sập đổ; 148.999 nhà bị hư hỏng, tốc mái). Còn 14 điểm sạt lở chưa thông xe trên QL 49 (Thừa Thiên Huế), đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (qua Quảng Trị, Thừa Thiên Huế). Tại khu vực Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế), Nam Trà My, Phước Sơn (Quảng Nam), hiện đang có 1.208 cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và nhân dân trong khu vực cần đảm bảo an toàn. Một số khu vực bị cô lập: các xã Phước Công và Phước Thành, huyện Phước Sơn (Quảng Nam); xã Hưng Nhân, Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Hiện có 20 hồ chứa vừa và lớn từ Quảng Trị - Khánh Hòa đã đầy nước; 3 hồ đang xả tràn (Tả Trạch, Thuận Ninh, Hòn Lập). Khu vực Trung Bộ có 49 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn. Tính đến ngày 2/11, bão số 9 khiến 33 người chết, 49 người mất tích. Còn 15.484 hộ bị ngập.