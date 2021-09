Sáng nay (12/9), ông Lê Xuân Trường Chủ tịch UBND xã Hải Ba (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp cùng công an, đoàn viên, dân quân khắc phục thiệt hại bão số 5 cho người dân.

Do ảnh hưởng của bão số 5, từ 16h chiều qua, khu vực xã Hải Ba xảy ra mưa to kèm theo giông lốc. Chỉ trong vòng 30 phút, gần 50 nhà dân và công trình phụ ở khu vực đội 5, 6 thôn Phương Hải bị tốc mái, hư hỏng.

Lực lượng chức năng giúp dân lợp lại mái nhà.

Trong đó, có 5 nhà bị thiệt hại nặng. Ngoài ra, hơn 200 cây cối dọc đường liên thôn bị ngã, đổ, gây ách tắc giao thông.

“Sau khi cơn lốc đi qua, UBND xã đã chỉ đạo thôn Phương Hải cùng các lực lượng xử lý cây đổ, ngã để bà con thuận tiện đi lại. Chính quyền đang cùng các lực lượng khắc phục và thống kê thiệt hại do giông lốc gây ra”, ông Trường cho biết.

Sạt lở trước nhà dân tại xã Hải Ba.

Theo báo cáo nhanh, huyện Vĩnh Linh có hơn 500ha lúa bị gãy, đổ, thiệt hại 30% và 8ha tôm bị chết.

Tại xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa), hơn 40 hộ dân ở đây vẫn đang bị chia cắt do điểm cầu tràn vào thôn Tri và thôn Cuôi bị ngập sâu, chưa thể khắc phục.

Cầu cống ở thôn Sê Pu bị nước cuốn trôi, chưa thể khắc phục.

Hệ thống cầu ở thôn Sê Pu bị nước cuốn, chính quyền địa phương đã phối hợp với cùng các lực lượng làm đường tạm để người dân đi lại.

Quảng Nam: Nhiều địa bàn bị chia cắt

Sáng 12/9, theo Công an tỉnh Quảng Nam, tại huyện miền núi Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), mưa to trong nhiều giờ liền, lượng mưa nhiều nơi lên đến hơn 200mm.

Hiện tại nước lũ đã băng qua ngầm sông Trường thuộc quốc lộ 40B. Đây là tuyến đường huyết mạch nối huyện vùng cao Nam Trà My, Bắc Trà My với TP Tam Kỳ.

Tại các huyện vùng cao Tây Giang, mưa lớn đã gây ra lũ lớn, chia cắt giao thông và gây sạt lở nặng nhiều tuyến đường huyết mạch, nhất là các tuyến đường đã bị sạt lở từ mùa mưa năm 2020 đang được khắc phục.

Tại Km8+500 (xã A Tiêng, huyện Tây Giang) đã xảy ra sạt lở taluy dương, đất tràn toàn bộ mặt đường. Phương tiện qua lại bị hạn chế.

Huyện Nông Sơn, tuyến đường ĐH5.NS đoạn từ cầu treo đi thôn Tứ Nhũ xã Quế Lâm bị sạt lở đoạn dài 15m.

Huyện Bắc Trà My do sạt lở đã chia cắt tuyến đường Trà Đốc đi Trà Bui, tuyến Trà Giác đi Trà Ka.

Tại huyện Nam Trà My một số tuyến đường ĐH và tuyến về thôn bị sạt lở. Tại xã Trà Tập, đường lên thôn Tắc Pổ có 3 vị trí sạt lở taluy âm. Xã Trà Cang sạt lở tại dốc đá trên Nước Biêu thôn 2.

Lực lượng Công an chốt chặn đảm bảo an toàn cho người dân tại các tuyến giao thông ngập sâu, sạt lở tại huyện Tây Giang

Công an huyện Phước Sơn chốt chặn khu vực sạt lở nguy hiểm (Ảnh: Công an Quảng Nam)

Hiện, lực lượng chức năng chốt chặn, hướng dẫn giao thông không để người và phương tiện qua lại ở các điểm này để đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, lực lượng Công an xã tại các nơi có nguy cơ sạt lở cao vận động nhân dân tìm nơi trú bão an toàn và không lội qua các khu vực sông, suối khi nước lớn.

Sạt lở đất ảnh hưởng 3 hộ dân tại thôn 4 (cùng xã Phước Thành, huyện Phước Sơn). Lực lượng Công an xã đang phối hợp với các lực lượng ở địa phương hỗ trợ di dời các hộ gia đình đến nơi an toàn, đồng thời, tháo dỡ, chuyển tài sản có giá trị ra khỏi nhà.

Quảng Ngãi nguy cơ sạt lở đất tại các huyện miền núi

Sáng 12/9, đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lũ trên các sông trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi đang lên, riêng sông Trà Câu đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.

Mực nước lúc 09h ngày 12/09 trên các đa số xấp xỉ trên hoặc dưới báo động 2. Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 3.53m, trên mức báo động 2: 0.03m. Trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 4.24m, dưới mức báo động 2: 0.76m. Trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 2.57m, trên mức báo động 1: 0.07m. Trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 4.02m, dưới mức báo động 2: 0.48m.

Dự báo trong 24h tới, lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục lên sau đó đạt đỉnh và xuống chậm.

Nguy cơ sạt lở đất còn xảy ra ở các sườn dốc, ven sông, suối tại các huyện miền núi: Trà Bồng, Sơn Tây. Sơn Hà, Ba Tơ và Minh Long.

Tình trạng ngập lụt trên diện rộng tại các vùng trũng, thấp và hạ lưu các sông tại một số địa phương thuộc các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi.

Hương Lài - Công Sáng