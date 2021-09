Một tàu cá của Bình Định bị tàu hàng đâm chìm, hiện đã cứu được 1 ngư dân, còn 2 ngư dân mất tích.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, bão số 6 gây thiệt hại ban đầu, có 15 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Quảng Ngãi).

Ngoài ra, tối 23/9, 1 tàu cá BĐ 91549TS trên đường vào cảng Đề Ghi (Bình Định) bị tàu hàng Thái An đâm chìm vào lúc 19h15, cách bờ 2,7 hải lý (5km), trên tàu có 3 ngư dân, đã cứu được 1 ngư dân.

Hiện đang huy động có 4 tàu cá và 3 tàu hàng tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân còn lại.

Các địa phương cũng đang rà soát, xác minh tổng hợp thiệt hại do bão số 6 gây ra.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 24-25/9, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, từ ngày 24-25/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hương Quỳnh