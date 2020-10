Khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa to đến rất to.

Do ảnh hưởng của bão số 7, ở trên đất liền ven biển đã quan trắc được gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Ở khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ đã mưa to, có nơi mưa rất to.

Chiều nay (14/10), khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp.

Vùng nguy hiểm trong 12 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Vịnh Bắc Bộ, từ vĩ tuyến 18,5 đến vĩ tuyến 21,0 độ Vĩ Bắc. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7, ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m.

Trên đất liền ven biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ chiều nay đến ngày 16/10, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 150-250mm, có nơi trên 300mm; Hà Tĩnh và các nơi khác ở Bắc Bộ khoảng 50-100mm.

Về áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, lúc 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 123,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13h ngày 15/10, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Tới trưa ngày 16/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

