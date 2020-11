Lúc 7h sáng nay, vị trí tâm bão Vamco ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, và có khả năng mạnh thêm.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông.

Đến 7h ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Tới sáng mai, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 7h ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Trong 6 giờ qua, tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hoà và khu vực Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Dự báo trong 6 giờ tới, tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 150mm. Các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm; khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hoà và khu vực Tây Nguyên.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hoà.

Do mưa lớn, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) sử dụng còi báo động, loa cầm tay cảnh báo người dân nguy cơ xảy ra sạt lở do mưa lớn. Huyện này đã di dời hơn 1.000 hộ dân đến nơi an toàn.