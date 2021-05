Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt tạm giam Ngô Văn Thắng (SN 1992, trú Tây Hồ, Hà Nội) - kẻ chủ mưu trong vụ phát tán các clip "nóng" mạo danh bar, karaoke Sunny ở TP Phúc Yên.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc hôm nay (19/5) xác nhận với VietNamNet, đối tượng Thắng bị bắt tối 18/5 để điều tra về hành vi “chỉ đạo đồng phạm sử dụng mạng internet truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ trên không gian mạng”.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định năm 2014, Ngô Văn Thắng thành lập Công ty TNHH PPO Việt Nam, có trụ sở tại đường Hoàng Quốc Việt (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) với ngành nghề kinh doanh tư vấn giải pháp thiết kế xây dựng website, thực hiện các giải pháp Internet marketing…

Khoảng tháng 9/2020, có một khách hàng thuê Thắng tạo lập 3 website livebong.net (sau đó đổi tên miền thành livebong.vip và cuối cùng là livebong.live); tinbong.vn; vaobong.tv (sau đó đối tên miền thành livebong.net và vaobongtv.com). Mục đích để đưa thông tin, tin tức, nội dung soi kèo bóng đá, lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng các giải bóng đá châu Âu, thế giới, Việt Nam.

Sau khi mua tên miền từ nước ngoài, Thắng tạo lập thành công các website trên và giao cho Phùng Minh Tuấn (SN 1993, trú ở quận Bắc Từ Liêm - người đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt ngày 15/5) làm quản lý, theo dõi hoạt động của các trang web này.

Đối tượng Ngô Văn Thắng nhận lệnh bắt từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Công an cung cấp

Dù vậy, Thắng vẫn là người quản lý server, nhiệm vụ của Tuấn là làm tăng thứ hạng trang web trên thanh công cụ tìm kiếm của Google. Dưới Tuấn là một nhóm nhân viên khoảng 12 người làm việc. Để thuận tiện cho việc tuyển nhân viên vào làm việc, Tuấn đã thống nhất với Thắng tự đặt tên nhóm là Công ty TNHH truyền thông số Kena Việt Nam và thuê phòng tại một tòa nhà ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm làm trụ sở hoạt động.

Ngày 8/5/2021, thông qua các trang báo điện tử và trang facebook cá nhân, Thắng biết tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại tỉnh Vĩnh Phúc có liên quan đến hoạt động của quán quán bar, karaoke Sunny ở TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc được nhiều người quan tâm. Thắng đã tìm kiếm video đồi trụy, phản cảm, gắn nó liên quan tới quán này rồi đăng tải lên trang website vaobongtv.com và phổ biến, chia sẻ cho toàn bộ cho nhân viên trong công ty, chia sẻ lên mạng xã hội.

Ngay sau khi đăng tải các clip đã thu hút được 300.000 lượt xem, chia sẻ. Sáng ngày 11/5, Tuấn, Thắng trao đổi rồi xóa đoạn video clip đó trên trang website livebong.live và chèn đường dẫn (link) về trang website vaobongty.com để kéo lượt truy cập vào trang website này để tăng lượt truy cập.

Qua tài liệu thu thập, ngày 18/5 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết khởi tố bị can và ra lệnh bắt đối với Ngô Văn Thắng về hành vi “chỉ đạo đồng phạm sử dụng mạng internet để truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ trên không gian mạng”.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Anh Tuấn (SN 1998, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) là nhân viên của Ngô Văn Thắng về hành vi “sử dụng mạng internet để truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ”.

Quán bar, karaoke Sunny là nơi có nhiều ca mắc Covid-19 của tỉnh Vĩnh Phúc

Trước đó, vào ngày 16/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về việc phát tán các clip nóng liên quan đến quán bar, karaoke Sunny tại TP Phúc Yên.

Ba bị can bị khởi tố về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” gồm: Phùng Minh Tuấn (SN 1993), Đỗ Thành Đạt (SN 1994), Đặng Quốc Bình, cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm.

Ngoài hành vi phạm tội của các đối tượng nêu trên còn liên quan đến một số đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là một số tỉnh phía Nam và TP.HCM.

Xác định đây là loại tội phạm mới, đã lợi dụng sơ hở trong quản lý nhà nước về an ninh mạng để thực hiện hành vi phạm tội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo tập trung lực lượng, giao cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức xác minh triệt để tại các địa phương ở các tỉnh phía Nam và TP. HCM để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đoàn Bổng