Bộ Công an đang mở rộng điều tra sai phạm trong hoạt động thoái vốn của Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (gọi tắt là CNS) và đã khởi tố một số lãnh đạo Công ty cổ phần TIE.

Theo đó, ngày 10/3, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Hoàng Minh Trí - cựu thành viên hội đồng quản trị Công ty TIE; khởi tố nhưng cho tại ngoại đối với bà Phạm Thúy Oanh - Phó tổng giám đốc Công ty TIE.

Diễn biến này là tiến trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xảy ra tại CNS mà Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án từ đầu năm 2011.

Liên quan đến vụ án này, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo CNS; trong đó có ông Chu Tiến Dũng - nguyên Tổng giám đốc CNS.

Được biết, CNS là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, đó UBND TP.HCM quản lý. Cơ quan An ninh điều tra xác định, CNS đã có sai phạm trong việc thoái vốn Công ty cổ phần điện tử Sài Gòn - Sagel và Công ty TIE.

Một số cán bộ nhân viên CNS tố cáo, cho rằng có sai phạm trong hoạt động thoái vốn của CNS tại 2 doanh nghiệp trên và gây thất thoát cho Nhà nước khoảng 1.700 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh đã làm rõ một số nội dung tố cáo và đang mở rộng điều tra về vai trò của nhiều người liên quan.

