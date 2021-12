Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) bắt khẩn cấp Ngô Văn Hiệp, SN 1982, quê tỉnh Hà Nam để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Từ nguồn tin tố giác tội phạm, qua xác minh, thu thập thông tin, Công an TP Phan Thiết thành lập chuyên án triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất 30%/tháng.

Vào khoảng 18h, ngày 21/12 các trinh sát đã mật phục, bất ngờ bắt giữ một đối tượng đang thực hiện hành vi thu tiền nợ của một người dân tại khu phố 6, phường Đức Long, TP.Phan Thiết.

Đối tượng khai nhận là Ngô Văn Hiệp, SN 1982, quê ở Hà Nam. Hiệp thuê nhà, sinh sống ở đường Nguyễn Văn Siêu, khu phố 3, phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết.

Hiệp thừa nhận đã cho một số người tại khu vực phường Đức Long, Phú Tài vay với mức lãi suất là 1%/ngày, số tiền cho vay từ 2.000.000 đồng - 35.000.000 đồng, thời hạn cho vay là 25 ngày.

Hoạt động cho vay nặng lãi đã kéo dài từ đầu năm 2021 đến nay với gần 460 hợp đồng vay.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp, lực lượng công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã phối hợp với Công an TP Vinh (Nghệ An) bắt khẩn cấp Nguyễn Sỹ Dũng, người đứng đầu đường dây cho vay nặng lãi ở 30 tỉnh, thành.