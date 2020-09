Cơ quan CSĐT, Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Mai Thị Hoa, liên quan vụ nâng khống máy giặt, máy sấy 10 tỷ đồng.

Tối 18/9, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam và Lệnh khám xét đối với Mai Thị Hoa (SN 1974), Giám đốc Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh về tội “trốn thuế”.

Công an tập trung tại Công ty TBYT Hà Tĩnh

Khoảng 19h tối nay, công an, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại Công ty TBYT Hà Tĩnh (địa chỉ số 85, đường Hải Thượng Lãn Ông) để đọc lệnh bắt tạm giam bà Mai Thị Hoa, khám xét công ty nói trên.

Trước đó, Cục thuế Hà Tĩnh đã thành lập tổ giám định thuế gồm 8 thành viên, trực tiếp giám định thuế tại Công ty TBYT Hà Tĩnh theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Theo cơ quan công an, Công ty TBYT Hà Tĩnh, do bà Mai Thị Hoa làm giám đốc đã mua của Công ty CP The One Việt Nam 4 máy giặt, máy sấy số tiền 2,094 tỷ đồng (đã tính thuế GTGT, bao gồm chi phí lắp đặt, vận chuyển) vào năm 2018.

Việc mua bán này không hạch toán vào số sách kế toán, không xuất hóa đơn GTGT theo quy định, không kê khai thuế mà hợp thức mua bán qua những đơn vị trung gian nhằm nâng khống giá trị mua vào của sản phẩm trên với số tiền 10 tỷ đồng (đã tính thuế GTGT).

Công an đã bắt giam bà Mai Thị Hoa

Công an xác định Công ty TBYT Hà Tĩnh có sai phạm liên quan đến việc nâng khống thiết bị y tế từ 2,094 tỷ đồng lên 12 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 8 đến tháng 12/2018, bà Mai Thị Hoa, Giám đốc Công ty TBYT Hà Tĩnh đã mua 4 bộ máy giặt, máy sấy của Công ty CP The One Việt Nam (địa chỉ TP Hà Nội, người đại diện pháp lý là ông Nguyễn Trung Dũng). Giữa hai bên thống nhất giá 1 bộ máy giặt, máy sấy là hơn 523 triệu đồng (đã tính thuế GTGT).

Tổng số tiền mua 4 bộ máy giặt, máy sấy là 2,094 tỷ đồng.

Sau đó, Công ty TBYT Hà Tĩnh đã bán lại cho 4 BV gồm: BV Đa khoa huyện Thạch Hà, BV Can Lộc, BV Đức Thọ, BV Hương Sơn với số tiền 12 tỷ đồng. Trong đó chỉ có BV Thạch Hà mua bán có ký hợp đồng kinh tế, 3 bệnh viện còn lại thống nhất mua bán không ký hợp đồng.

Quá trình mua bán do Công ty CP The One Việt Nam không đồng ý việc xuất hóa đơn GTGT theo yêu cầu của bà Mai Thị Hoa để nâng giá hàng hóa lên nhiều lần nên bà Mai Thị Hoa đã đề nghị không xuất hóa đơn GTGT và đề nghị được thanh toàn bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản toán cá nhân ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng Giám đốc Công ty The One.

Việc mua bán nói trên được hợp thức đầu vào bằng cách Công ty TBYT Hà Tĩnh ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Bảo Anh (địa chỉ Hà Nội) và giá trị được nâng khống lên 12 tỷ đồng.

Công ty The One xác nhận từ trước đến nay không có quan hệ mua bán gì với Công ty CP Bảo Anh. Việc lắp đặt được thực hiện theo hợp đồng giữa Công ty TBYT Hà Tĩnh và Công ty CP The One.

Khoảng tháng 7/2020, khi Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đang tiến hành thu thập một số hồ sơ liên quan về gói thầu tại các BV nói trên thì bà Mai Thị Hoa đã liên hệ với Trần Thị Khuyên – Kế toán Công ty The One, yêu cầu công ty này cấp lại hóa đơn hợp thức đầu vào 4 bộ máy nói trên. Tuy nhiên thời điểm đó, Công ty The One không xuất hóa đơn, đồng thời giai đoạn 2018 đã kê khai thuế nên không có hóa đơn cung cấp theo yêu cầu.

Trước đó Công ty TBYT Hà Tĩnh từng bị xử phạt hành chính và truy thu thuế số tiền gần 16 triệu đồng.

Thiện Lương