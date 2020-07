Liên quan đến sai phạm trong việc thực hiện đề án phát triển KT-XH người Ơ Đu ở huyện Tương Dương (Nghệ An), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam một cán bộ Ban Dân tộc tỉnh.



Tối nay (21/7), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng ông Kim Văn Bốn (SN 1982), trú tại một chung cư ở xã Nghi Phú, TP Vinh để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Ông Kim Văn Bốn trước khi bị bắt giữ là cán bộ Phòng Chính sách (Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An).

Ông Kim Văn Bốn (trái) vừa bị bắt tạm giam 4 tháng vào tối nay (21/7)

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trinh thực hiện đề án phát triển KT-XH đồng bào người Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga My (huyện Tương Dương), ông Kim Văn Bốn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện hành vi lập khống hồ sơ để rút tiền từ đề án.

Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An xác định số tiền mà ông Bốn chiếm đoạt được lên đến hàng trăm triệu đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước.

Quá trình điều tra, khám xét tại nơi ở, lực lượng chức năng đã thu giữ một số giấy tờ liên quan.

Cũng theo nguồn tin trên, cơ quan Công an khám xét tại nhà riêng của ông Bốn đến 21h cùng ngày.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quốc Huy