16 con hổ được người dân ở huyện Yên Thành (Nghệ An) nuôi nhốt trái phép vừa bị lực lượng Công an tỉnh bắt giữ.

Hôm nay 4/8, lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức bắt giữ nhiều cá thể hổ nuôi nhốt trái phép, tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Người dân chứng kiến vụ việc

Thông tin ban đầu, sau một thời gian điều tra, rạng sáng 4/8, hàng chục Cảnh sát cùng chó nghiệp vụ được điều động đến bắt quả tang vụ nuôi nhốt hổ trái phép ở xã Đô Thành.

Có 16 cá thể hổ trưởng thành được nuôi nhốt trong nhà dân. Lực lượng công an đã điều động nhiều xe tải chở toàn bộ số cá thể hổ được nhốt trong lồng sắt về nơi tạm giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra.

Hổ được nhốt vào lồng sắt, đưa lên xe chở đi

Lực lượng cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ được điều động trong vụ bắt giữ

Một con hổ trưởng thành được che toàn bộ phần đầu

Xe tải được huy động để chở số hổ nuôi nhốt trái phép

Quốc Huy