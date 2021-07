Lê Văn Hoàn bỏ tiền túi thuê hai người đàn ông ném chai xăng vào nhà một cán bộ công an ở Hà Tĩnh. Ba người này vừa bị công an bắt giữ để điều tra.

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Đức Thọ bắt giữ 3 người đàn ông gồm Lê Văn Hoàn (SN 1989, trú thị trấn Đức Thọ); Lưu Đình Lực (SN 1996, trú thị trấn Đức Thọ) và Phan Đăng Thành (SN 2000, trú xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) vì có hành vi ném chai xăng vào nhà cán bộ công an.

Trong đó Lê Văn Hoàn bị khởi tố về tội “Đe dọa giết người”, theo điều 133 Bộ luật Hình sự.

Lê Văn Hoàn tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Lê Văn Hoàn đã nhiều lần gửi đơn tố cáo nhiều cá nhân tới Công an huyện Đức Thọ. Tuy nhiên, Hoàn cho rằng đơn tố cáo của mình gửi công an không được giải quyết thoả đáng nên người này đã bực tức anh N.V.T ( cán bộ công an huyện Đức Thọ). Hoàn đã nhiều lần gọi điện doạ chém anh N.V.T.

Đầu tháng 6/2021, Hoàn nhờ Nguyễn Trọng Tuân (SN 1989, trú huyện Đức Thọ - hiện đang áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Cẩm Xuyên) để đánh anh N.V.T nhưng Tuân không đồng ý.

Sau đó, Hoàn gặp Lưu Đình Lực để thuê Lực đánh anh N.V.T với giá 4 triệu đồng và được Lực đồng ý. Hoàn đưa trước cho Lực 1 triệu đồng và khi nào làm xong việc sẽ trả đủ số tiền còn lại.

Đối tượng Phan Đăng Thành tại cơ quan điều tra

Ít ngày sau, khi Lực đang chở Phan Đăng Thành đi chơi thì Hoàn gọi điện hẹn gặp nên Lực chở Thành đến gặp Hoàn. Hoàn yêu cầu Lực và Thành chặn đánh anh N.V.T.

Hoàn chở Thành đến cổng Công an huyện Đức Thọ để nhận diện anh N.V.T. Do không gặp được nên cả hai trở về. Sau đó Hoàn đề nghị thay đổi phương thức trả thù bằng cách ném chai xăng đã được châm lửa vào nhà của anh N.V.T (thôn Tân Hồ, xã Tân Mỹ, huyện Hương Sơn) và được cả hai người này đồng ý.

Đối tượng Lưu Đình Lực tại cơ quan điều tra

Trưa 30/6, Hoàn gọi điện cho Lực đến lấy 500 nghìn đồng để mua xăng. Đến khoảng 3h30 phút ngày 3/7, Thành trực tiếp đổ xăng vào 3 chai thủy tinh rồi dùng vải nút lại, để một phần vải thừa ra ngoài để tạo ngòi dẫn cháy.

Ngay sau đó, Lực chở Thành đến ném vào nhà anh N.V.T. Khi lửa bốc cháy, cả hai đã lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau vụ việc xảy ra, ngày 5/7, Lưu Đình Lực và Phan Đăng Thành đến Công an huyện Hương Sơn đầu thú.

Ngày 6/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Hoàn, khởi tố bị can Hoàn về tội “đe dọa giết người”.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ đối với 2 đối tượng Lưu Đình Lực, Phan Đăng Thành để xử lý theo quy định.

Công an huyện Đức Thọ cho biết, đơn thư mà đối tượng Hoàn tố cáo là vô căn cứ, đơn vị đã gửi phản hồi cho công dân theo quy định nhưng người này không chấp thuận, tìm cách trả thù cán bộ công an.

Thiện Lương