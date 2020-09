Chiều tối nay, nghi phạm truy sát gia đình mẹ vợ cũ ở Hà Tĩnh đã bị bắt giữ sau hơn 4 giờ trốn chạy.

Trung tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tối nay (28/9) xác nhận với VietNamNet, đơn vị phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh và Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vừa bắt giữ nghi phạm Lê Minh Hải (37 tuổi) khi đối tượng đang lẫn trốn tại huyện Hưng Nguyên.

Nghi phạm Lê Minh Hải

Nghi phạm Lê Minh Hải bị bắt giữ sau hơn 4 giờ gây ra vụ truy sát gia đình mẹ vợ cũ khiến 1 người chết, 2 người bị trọng thương.

Trước đó, khoảng 13h chiều cùng ngày, Hải đến nhà mẹ vợ là bà N.T.V (71 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn.

Người dân theo dõi vụ án

Sau đó Hải bất ngờ dùng dao truy sát bà V. cùng hai con gái của bà, khiến ba người thương vong. Chị B.T.N. (47 tuổi) tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn bà V. bị vết thương thấu ngực, chị B.T.H (40 tuổi) bị vết thương thấu bụng. Cả bà V. và chị H. hiện vẫn đang điều trị trong tình trạng bị tổn thương nặng.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

