Chuyên gia khuyến cáo cảnh giác tội phạm cướp Tiến sĩ, Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học, Bộ Công an cho VietNamNet biết, trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tội phạm có xu hướng gia tăng và có yếu tố phức tạp. Trong đó, tội phạm xâm phạm sở hữu với hình thức như cướp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuất hiện nhiều. Nguyên nhân được xác định là vào dịp cuối năm, nhu cầu tài chính như mua sắm, thăm thân, chỉnh trang nhà cửa tăng cao, tội phạm cũng không nằm ngoài nhu cầu trên. Theo Trung tá Đào Trung Hiếu, năm nay dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến tình hình chung gặp khó khăn, đây là một trong những lý do khiến một số đối tượng "bần cung sinh đạo tặc". Các chủ thể mà đối tượng cướp hướng đến là những người lái xe ôm, taxi hoặc các địa điểm có giá trị tài sản lớn như ngân hàng, tiệm vàng. Tội phạm cướp thường sử dụng các hành vi bạo lực, hoặc dùng thủ đoạn mà người có tài sản không thể kháng cự. Không chỉ xâm phạm sở hữu mà còn xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người dân. Trước thực tế này, ông Hiếu khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo nhận ra các dấu hiệu của tội phạm và siết chặt công tác bảo đảm an ninh. Cụ thể, theo ông Hiếu, những người làm nghề lái xe cần thận trọng, để ý các biểu hiện của khách sử dụng dịch vụ. Ví dụ, nhận dạng về người có biểu hiện nghiện ma túy, hoặc đặt xe đến vị trí lạ, vắng người. Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển, tội phạm thường thay đổi lịch trình để chọn thời điểm phù hợp gây án. Còn với những người đi làm về muộn phải thận trọng khi qua khu vực vắng, hạn chế ra ngoài. Khi có việc bắt buộc phải ra đường thì cố gắng gọi người đi cùng để tăng tính an toàn. Các ngân hàng, tiệm vàng cần tăng cường an ninh, tham gia giám sát, đồng thời tổ chức diễn tập cho nhân viên về các tình huống khi xảy ra cướp.