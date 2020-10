Hôm nay (23/10) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Anh Tuấn (Trưởng văn phòng đại diện báo Nông thôn Ngày nay tại vùng Đông Bắc).

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và tạm giam đối với ông Hoàng Anh Tuấn (SN 1981, trú tại tổ 5, khu 3, phường Hồng Hải, TP Hạ Long) với vai trò đồng phạm trong vụ án vụ đe dọa, chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Theo đó, chiều cùng ngày, cơ quan chức năng cũng đã khám xét nơi làm việc của ông Hoàng Anh Tuấn tại địa chỉ 585 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP Hạ Long.

Trước đó vào 17h ngày 2/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cùng VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức bắt quả tang một đối tượng đang nhận 250 triệu đồng của đại diện công ty tại khu vực bãi xe chợ Hạ Long 1.

Đó là Nguyễn Tuấn Điệp (SN 1979, trú phường Hồng Hà, TP Hạ Long). Điệp đang là phóng viên của Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng đã ra lệnh giữ và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Văn Trình (SN 1985, trú phường Cao Xanh, TP Hạ Long), là đồng phạm với Điệp trong vụ việc này. Trình là phóng viên, đang công tác tại báo Nông thôn Ngày nay.

Đến ngày 5/9, hai người này bị cơ quan chức năng khởi tố với tội danh nhận hối lộ.

