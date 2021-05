Ngày 22/05, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk tổ chức bầu cử ĐBQH hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 14 khu vực bỏ phiếu. Các công dân bỏ phiếu sớm lần này thuộc lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh.

Với đặc thù là các đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau bầu cử, cũng như triển khai cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các tổ bầu cử, các đơn vị lực lượng vũ trang đang đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm hơn 1 ngày.

14 khu vực bỏ phiếu sớm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gồm: 7 đồn biên phòng trên tuyến biên giới, Đoàn kinh tế quốc phòng 737, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 19 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), Tiểu đoàn 303 thuộc trung đoàn 584, Cơ quan Quân sự huyện Ea Súp và Đại đội Bộ binh của khu vực bỏ phiếu số 9 xã Cư Mlanh (huyện Ea Súp), Công an huyện Ea Súp và Cơ quan Công an tỉnh.

Ngay từ sáng sớm 22/5 tại khu vực bỏ phiếu số 13 xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, cán bộ, chiến sĩ tại tiểu đoàn Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 19 đã trang phục chỉnh tề, chuẩn bị bầu chọn những đại biểu ưu tú nhất, đủ tầm, đủ tâm để gách vác trọng trách trong nhiệm kỳ mới. Ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã đến dự và theo dõi buổi bầu cử.

Ông Nguyễn Đình Trung kiểm tra bảng niêm yết danh sách các ứng viên. Ảnh: Bảo Trung

Sáng cùng ngày, 100% cử tri đã đến sớm bầu cử tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, thuộc khu vực bỏ phiếu số 13 của phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột. Ngay sau khi bầu cử xong, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh tiếp tục nhiệm vụ trực ban, trực chiến, xuống địa bàn các thôn, buôn, xã, phường để chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh trât tự cho ngày bầu cử chính thức 23/5.

14 điểm bầu cử sớm tại Đắk Lắk đã hoàn thành 100% số cử tri đi bầu. Trong suốt quá trình bầu cử, các điểm bỏ phiếu và cử tri đều bảo đảm thực hiện tốt quy tắc phòng chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K mà Bộ Y tế đã khuyến cáo (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Cử tri cán bộ - chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk bầu cử sớm. Ảnh: Bảo Trung

Trước đó, sau khi xem xét tờ trình của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đồng ý cho 14 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh tổ chức bầu cử vào ngày 22/5, sớm 1 ngày so với quy định. Việc tiến hành bầu cử sớm trước 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc 23/5 tại Đắk Lắk nhằm đảm bảo công tác tổ chức bầu cử, tổng hợp, báo cáo kết quả được kịp thời tại các xã vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện cho các lực lượng vũ trang triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh biên giới.

Đắk Lắk có 73km đường biên giới giáp với Campuchia, thời gian qua trên tuyến biên giới này liên tục xảy ra tình trạng vượt biên trái phép và có nhiều tiềm ẩn phức tạp khó lường về tình hình dịch bệnh Covid-19. Nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử, lực lượng biên phòng, công an đã đề nghị được bỏ phiếu sớm để thực hiện nhiệm vụ kép vừa bảo vệ biên giới vừa phòng chống dịch bệnh.

Minh Ngọc (tổng hợp)