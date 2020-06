Lực lượng chức năng đã sử dụng flycam để bay tìm kiếm phạm nhân vượt

ngục đang lẩn trốn ở đèo Hải Vân.

Khoảng 15h45 chiều nay, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã sử dụng flycam để bay hỗ trợ truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) bỏ trốn khỏi trại giam T10 của Quân Khu 5 (đóng tại Quảng Ngãi) đang lẩn trốn ở đèo Hải Vân.

Lực lượng chức năng đã dùng flycam bay ở các khu vực đồi rẫy người dân đã chặt phát quang, các khu vực dọc rừng Hải Vân để tìm kiếm phạm nhân.

Bay flycam truy tìm phạm nhân vượt ngục trốn trên đèo Hải Vân

Đại tá Võ Tín - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng cho biết, trong hôm nay đơn vị đã triển khai một thiết bị flycam để truy tìm phạm nhân. Nếu cần thiết thì sẽ triển khai thêm một số thiết bị nữa để phục vụ công tác truy tìm.

“Chúng tôi cho bay từng địa điểm với phạm vi từ 200 đến 500 m để tìm kiếm và sẽ di chuyển nhiều vị trí từ chân đèo Hải Vân phía Đà Nẵng đến địa phận tỉnh Thừa Thiên – Huế để tìm kiếm phạm nhân này”, đại tá Tín thông tin.

Vị này cho biết thêm, ngoài bay flycam đơn vị cũng đang chốt các điểm đèo, băng rừng tìm kiếm phạm nhân và cho tàu tuần tra dọc chân núi Hải Vân.

Cũng trong sáng nay, đại tá Trần Mưu, PGĐ Công an TP Đà Nẵng thông tin, các lực lượng như cảnh sát cơ động, CSGT, một số đội nghiệp vụ của Công an quận Liên Chiểu...không còn có mặt tại khu vực đèo Hải Vân. Ở dọc tuyến đường đèo vẫn còn duy trì một số chốt chặn và lực lượng trinh sát tuần tra.

“Chúng tôi quyết tâm rất lớn trong việc truy bắt này. Hiện nay lực lượng cảnh sát công khai có mặt tại hiện trường hôm qua đã rút.

Tuy nhiên lực lượng trinh sát bắt phạm nhận nhân truy nã đặc biệt vẫn tiếp tục ở lại tiếp tục phối hợp truy bắt”, đại tá Mưu thông tin.

Lực lượng công khai dọc đường đèo Hải Vân đã rút

Trước đó, chiều 5/6, đại tá Mưu trực tiếp đến khu vực rừng Hải Vân nơi phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) bỏ trốn khỏi trại giam T10 của Quân Khu 5 (đóng tại Quảng Ngãi) đang lẩn trốn.

Có mặt tại khu vực đèo Hải Vân, đại tá Mưu nhận định ở đây có địa hình hiểm trở, tuy nhiên do nhiều đồi rẫy của người dân đã chặt quang, đêm hôm qua trăng sáng, nên có thể phạm nhân này đã di chuyển được quãng đường xa để tẩu thoát khỏi đèo.

Phó GĐ Công an Đà Nẵng nhận định, Sự là phạm nhân có tiền án giết người, từng là quân nhân nên đặc biệt nguy hiểm và nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây án để bỏ trốn. Việc truy tìm Sự do Quân khu 5 làm chủ công, Công an Đà Nẵng có nhiệm vụ phối hợp.

Ông đề xuất lực lượng tìm kiếm khi phát hiện ra Sự nếu phạm nhân chống đối thì sẽ dùng biện pháp mạnh là tiêu diệt.

Triệu Quân Sự là phạm nhân trốn Trại giam T10 (Quân khu 5, ở Quảng Ngãi) vào ngày 3/6 bằng cách trèo qua tường rào khu giam. Người này bị Tòa án Quân sự quân khu 1 (Thái Nguyên) tuyên án tù chung thân về ba tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ. Đây là lần thứ 2 phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ.

Lực lượng Biên phòng TP Đà Nẵng tìm kiếm phạm nhân ở khu vực làng Vân dưới chân đèo Hải Vân

Đến khoảng 16h chiều 4/6, lực lượng chức năng chốt dưới chân đèo Hải Vân phát hiện Sự chạy xe máy hiệu Sirius BKS: 76X6-2978 đi lên đèo. Sự tăng tốc chạy lên đèo khoảng 2 km thì vứt xe ngay lề đường, leo lên triền đồi, chạy trốn vào rừng.

Từ tối 4/6, hơn 100 người thuộc các lực lượng điều tra hình sự quân Quân khu 5, Công an TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP... ráo riết truy bắt, nhưng vẫn chưa tìm thấy phạm nhân này.

Hồ Giáp