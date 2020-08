Bé gái 12 tuổi ở Bình Dương được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở phòng trọ chiều nay, 22/8.

Công an TP Thuận An tối nay đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một bé gái 12 tuổi chết trong tư thế treo cổ ở phòng trọ.

Khu vực xảy ra sự việc

Sự việc xảy ra tại dãy trọ trên đường An Sơn 2 (xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều cùng ngày, cha mẹ nạn nhân đi lên gác thì tá hỏa phát hiện con gái trong tư thế treo cổ ở lan can.

Gia đình tri hô nhờ hàng xóm hỗ trợ nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Theo một số người hàng xóm, bé gái lễ phép nhưng thường chơi điện thoại nên bị cha mẹ la mắng.

Trước khi xảy ra sự việc, bé có lấy điện thoại chơi thì tiếp tục bị la rầy nên lên phòng một mình, đến chiều tối thì gia đình phát hiện sự việc.

Gia đình nạn nhân quê ở tỉnh An Giang, mới thuê căn phòng tại dãy trọ này.

